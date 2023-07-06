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Юлия Захарченко, редактор ленты

Передислоцируются в Беларусь? Столтенберг сказал, где сейчас боевики ЧВК Вагнера

ПВК Вагнера - літак Іл-22М
Фото: Getty Images

Лишь небольшое количество боевиков частной военной компании Вагнера прибыло на территорию Беларуси. Часть наемников ЧВК находятся в Украине, однако не на фронте.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью иностранным журналистам.

По его словам, в НАТО наблюдали за некоторыми приготовлениями к размещению сил Вагнера, однако их прибыло не так много. В то же время вагнеровцы продолжают действовать в Африке, еще часть находится в Украине.

По мнению генсека НАТО, пока слишком рано делать окончательные выводы о последствиях мятежа Евгения Пригожина для частной военной компании Вагнера.

Недавно президент Владимир Зеленский отдал приказ главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему Силами обороны Украины Сергею Наеву усилить границу с Беларусью.

Вскоре Наев сообщил, что Украина решила усилить северные государственные границы из-за последних событий вокруг Запорожской атомной электростанции как личным составом, так и боевой техникой.

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Источник: Politico
Йенс Столтенберг, Война в Украине, НАТО, ЧВК Вагнера, Украина-НАТО
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