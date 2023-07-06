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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Передислокуються у Білорусь? Столтенберг сказав, де зараз бойовики ПВК Вагнера

ПВК Вагнера - літак Іл-22М
Фото: Getty Images

Лише невелика кількість бойовиків приватної військової компанії Вагнера прибула на територію Білорусі. Частина найманців ПВК перебувають в Україні, однак не на фронті.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю іноземним журналістам.

За його словами, у НАТО спостерігали за деякими приготуваннями до розміщення сил Вагнера, проте їх прибуло не настільки багато. Водночас вагнерівці продовжують діяти в Африці, ще частина перебуває в Україні.

На думку генсека НАТО, поки що надто рано робити остаточні висновки про наслідки заколоту Євгена Пригожина для приватної військової компанії Вагнера.

Нещодавно президент Володимир Зеленський віддав наказ головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному і командувачу Сил оборони України Сергію Наєву посилити кордон із Білоруссю.

Згодом Наєв повідомив, що Україна вирішила посилити північні державні кордони через останні події навколо Запорізької атомної електростанції як особовим складом, так і бойовою технікою.

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Джерело: Politico
Єнс Столтенберг, Війна в Україні, НАТО, ПВК Вагнера, Україна-НАТО
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