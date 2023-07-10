Британія хоче працювати зі США та союзниками над приєднанням України до НАТО

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак хоче працювати із союзниками, щоб обговорити шлях вступу України до НАТО, але точний механізм ще слід обговорити.

Про це повідомив речник британського прем’єра у понеділок, 10 липня, після переговорів із президентом США Джо Байденом.

Речник заявив, що для України було б недоречно вступати до НАТО під час війни з Росією, але Сунак вважає, що “законне місце” України в Організації Північноатлантичного договору – це членство в ньому.

– Ми хочемо працювати зі США і нашими союзниками над тим, щоб Україна приєдналася до блоку, – сказав він журналістам.

На початку липня Велика Британія підтримала вступ України до НАТО без Плану дій щодо членства. Глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі в інтерв’ю La Repubblica висловився, що Україна зможе вступити до блоку за сценарієм Швеції та Фінляндії.

Водночас він зазначив, що не знає, коли саме Україна стане членом НАТО, оскільки невідомо, скільки триватиме війна з Росією.

10 липня глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що країни-члени НАТО досягли консенсусу щодо виключення Плану дій щодо членства для України під час вступу до блоку.

Джерело : The Guardian

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