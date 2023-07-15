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Валентина Летяк, редакторка стрічки

За 5 років Україна отримає зброї від Німеччини на €17 млрд – Шольц

Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

З початку повномасштабного вторгнення РФ і до 2027 року постачання озброєння в Україну від Німеччини сягне близько €17 млрд.

Про це заявив на пресконференції 14 липня канцлер ФРН Олаф Шольц.

– З початку війни та приблизно до 2027 року, можливо, ми витратимо €17 млрд лише на постачання зброї, яку з Німеччини фінансуємо для України, – наголосив він.

Канцлер зауважив, що Німеччина – друга після США за обсягами постачання допомоги в Україну, зокрема й військового призначення.

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11 липня Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України загальною вартістю €700 млн.

За даними Міністерства оборони, Київ отримає дві пускові установки для системи протиповітряної оборони Patriot, 40 бойових машин піхоти Marder, 25 танків Leopard 1 і одну систему безпілотних літальних апаратів Luna.

Джерело: AFP
Війна в Україні, Німеччина, Олаф Шольц, Російська агресія, Україна-Німеччина
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