Із початку липня на Херсонщині посилилися бойові дії – розвідка Британії

Розвідка Британії у своєму щоденному зведенні повідомляє, що за їхніми спостереженнями з початку липня 2023 року різко посилилися бойові дії в нижній течії Дніпра.

Як йдеться у повідомленні, окрім інтенсивних боїв на східному березі навколо невеликого українського плацдарму біля зруйнованого Антонівського мосту, невеликі підрозділи російських та українських військ ведуть бойові дії за острови в дельті Дніпра.

– Обидві сторони використовують невеликі швидкісні моторні човни, і Україна успішно використовує тактичну односторонню атаку без екіпажу для знищення деяких російських човнів. Росія стоїть перед дилемою – чи відповідати на ці загрози посиленням свого Дніпровського угруповання військ шляхом розтягування підрозділів, які протистоять українському контрнаступу в Запорізькій області, – повідомляє розвідка Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що українським захисникам вдалося вибити російських окупантів з позицій поблизу села Оріхово-Василівка на Бахмутському напрямку в Донецькій області.

Сили оборони наступають північніше та південніше від Бахмута, мають частковий успіх та закріплюються на досягнутих рубежах.

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