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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Неприемлемо! В Румынии отреагировали на удары РФ по портам и попытки заблокировать судоходство

глава МЗС Румунії Лумініца Одобеску

Попытки России разрушить инфраструктуру черноморских портов, угрожать безопасности судоходства в Черном море и намерение спровоцировать глобальный продовольственный кризис неприемлемы.

Об этом заявила глава МИД Румынии Луминица Одобеску в Брюсселе перед началом Совета министров ЕС по иностранным делам.

— То, что Россия делает в эти дни — бомбит порты, бомбит Одессу, разрушает инфраструктуру и практически угрожает судоходству в Черном море — неприемлемо. С нашей точки зрения, Россия намерена спровоцировать глобальный продовольственный кризис, и эта тема будет обсуждена сегодня в рамках Совета министров ЕС по иностранным делам, — заявила она.

Одобеску отметила, что решение Москвы не продлевать зерновое соглашение лишь подчеркивает важность “коридоров солидарности” ЕС на границах с Украиной, а также важную роль, которую Румыния играет в поддержке транзита украинского зерна.

Она назвала российскую агрессию и необходимость усиления помощи ЕС для Украины “наиболее неотложным пунктом повестки дня встречи глав МИД Евросоюза.

Еще одной темой встречи станет помощь для стран, которые являются наиболее уязвимыми к российской агрессии, в частности, для Молдовы и для стран Западных Балкан.

Напомним, 17 июля, в день завершения действия зернового соглашения, секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет продлевать его действие. По его словам, РФ якобы “немедленно” вернется к зерновой сделке после того, как “ее условия будут выполнены”. Какие именно — он не уточнил.

Вечером 17 июля, во время вечернего обращения Зеленский сказал, что Украина, ООН и Турция совместно могут обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов.

Ночью 19 июля Россия выпустила ракеты по зерновым терминалам в портах Одесса и Черноморск. Также повреждены резервуары и причалы Одесского порта.

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Неприемлемо! В Румынии отреагировали на удары РФ по портам и попытки заблокировать судоходство

Фото: МИД Румынии

Источник: Укринформ
Європейський Союз, Война в Украине, Зерно, Одесса, Румунія
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Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.

Оксана Лотоцкая
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