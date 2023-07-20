У РФ нет ракет, способных сломать нашу волю: Зеленский об атаке на Одессу и Николаев

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на ночной удар РФ по Одессе и Николаеву, в результате которого погибли два человека, заявил, что “нет у государства-зла ракет, которые были бы сильнее, чем наша воля сохранить жизнь, поддержать друг друга и победить”.

— Одесса. Николаев. Российские террористы продолжают свои попытки разрушить жизнь нашей страны. К сожалению, есть раненые и погибшие… Мои соболезнования родным и близким! — подчеркнул глава государства.

Он поблагодарил всех, кто защищает города, людей и наше небо — воинов, спасателей, врачей, местные власти, волонтеров.

— Спасибо работникам портов, которые делают все, чтобы сохранить нашу инфраструктуру! Строителям и ремонтным бригадам, которые помогают людям восстановить нормальные условия жизни! Все вместе мы пройдем это страшное время. И выстоим против ударов российского зла, — подытожил президент.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 512-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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