Неприйнятно! У Румунії відреагували на удари РФ по портах та спроби заблокувати судноплавство

Спроби Росії зруйнувати інфраструктуру чорноморських портів, загрожувати безпеці судноплавства у Чорному морі та намір спровокувати глобальну продовольчу кризу є неприйнятними.

Про це заявила очільниця МЗС Румунії Лумініца Одобеску у Брюсселі перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ.

— Те, що Росія робить цими днями – бомбардує порти, бомбардує Одесу, руйнує інфраструктуру та практично загрожує судноплавству в Чорному морі – є неприйнятним. З нашої точки зору, Росія має намір спровокувати глобальну продовольчу кризу, і ця тема буде обговорена сьогодні в межах Ради міністрів ЄС із закордонних справ, – заявила вона.

Одобеску зауважила, що рішення Москви не продовжувати зернову угоду лише підкреслює важливість “коридорів солідарності” ЄС на кордонах з Україною, а також важливу роль, яку Румунія відіграє у підтримці транзиту українського зерна.

Вона назвала російську агресію та необхідність посилення допомоги ЄС для України “найбільш невідкладним пунктом порядку денного зустрічі глав МЗС Євросоюзу.

Ще однією темою зустрічі стане допомога для країн, які є найбільш вразливими до російської агресії, зокрема, для Молдови та для країн Західних Балкан.

Нагадаємо, 17 липня, у день завершення дії зернової угоди, секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва не продовжуватиме її дію. За його словами, РФ нібито “негайно” повернеться до зернової угоди після того, як “її умови буде виконано”. Які саме – він не уточнив.

Увечері 17 липня, під час вечірнього звернення Зеленський сказав, що Україна, ООН і Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден.

Вночі 19 липня Росія випустила ракети по зернових терміналах в портах Одеса та Чорноморськ. Також пошкоджено резервуари та причали Одеського порту.

Джерело: МЗС Румунії

Джерело : Укрінформ

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