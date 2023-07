Польське МЗС викликало посла РФ через заяви Путіна про “подарунок Сталіним” територій Польщі

Очільник уряду Польщі Матеуш Моравецький викликав до Міністерства закордонних справ російського посла після того, як президент РФ Володимир Путін озвучив псевдоісторичні відомості про польські території.

Про це прем’єр Моравецький повідомив у своєму Twitter-акаунті.

Рішення польського прем’єра пролунало після того, як Володимир Путін заявив, що радянський диктатор Йосип Сталін начебто подарував Польщі сучасні території.

– Західні території нинішньої Польщі – подарунок Сталіна полякам. Наші друзі у Варшаві про це забули? Ми нагадаємо, – заявив Путін.

На це також відреагував представник польського уряду з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин назвав очільника Кремля “жалюгідним занудою”, який поширює брехню.

The pathetic bore from the Kremlin once again repeats lies about Poland and also tries to falsify the truth about the war against Ukraine. Vladimir Putin is also again using historical revisionism to spread false accusations against Poland. pic.twitter.com/JxcQHgYOZP

— Stanisław Żaryn (@StZaryn) July 21, 2023