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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Польське МЗС викликало посла РФ через заяви Путіна про “подарунок Сталіним” територій Польщі

Матеуш Моравецький
Фото: Офіс президента

Очільник уряду Польщі Матеуш Моравецький викликав до Міністерства закордонних справ російського посла після того, як президент РФ Володимир Путін озвучив псевдоісторичні відомості про польські території.

Про це прем’єр Моравецький повідомив у своєму Twitter-акаунті.

– Сталін був військовим злочинцем, винним у смерті сотень тисяч поляків. Історична правда не підлягає сумніву. Посла Російської Федерації буде викликано до Міністерства закордонних справ, — заявив Моравецький.

Рішення польського прем’єра пролунало після того, як Володимир Путін заявив, що радянський диктатор Йосип Сталін начебто подарував Польщі сучасні території.

– Західні території нинішньої Польщі – подарунок Сталіна полякам. Наші друзі у Варшаві про це забули? Ми нагадаємо, – заявив Путін.

На це також відреагував представник польського уряду з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин назвав очільника Кремля “жалюгідним занудою”, який поширює брехню.

– Жалюгідний кремлівський зануда знову повторює брехню про Польщу і намагається фальсифікувати правду про війну проти України, — заявив Жарин.

Це не вперше, коли Путін вигадує історичні відомості, спираючись на які, згодом може впроваджувати зовнішню політику Росії.

Так само було і з Україною, коли перед повномасштабною агресією президент РФ почав публікувати статті, в яких начебто переповідає історію української державності та посилається на “один народ” росіян та українців.

Володимир Путін також запевняв, що Україна начебто була створена Володимиром Леніним, а ці тези були згодом використані російськими пропагандистами у спробі виправдати агресію проти України.

Втім це не єдині випадки, коли Путін та історія йдуть різними шляхами. Так, у травні очільнику Кремля подарували старовинну карту XVII століття, після чого Путін повторював тезу про те, що “України не існувало”, втім на карті, яку він тримав в руках – було вказане абсолютно зворотне.

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Володимир Путін, Матеуш Моравєцький, Польща, Росія
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