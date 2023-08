Кадиров посилає війська до України, щоб вислужитися перед Путіним – розвідка Британії

Кілька днів тому лідер Чечні Рамзан Кадиров визнав присутність батальйону Ахмад-Восток у запеклому протистоянні на Оріхівській ділянці фронту у Запорізькій області, підкресливши роль одного з головних чеченських підрозділів у цьому районі.

У розвідці Великої Британії вбачають у цьому намагання Кадирова продемонструвати свою відданість російському диктатору Володимиру Путіну.

– Чеченські війська становлять відносно невеликий, але помітний компонент російських сил в Україні. Кадиров, ймовірно, активно просуває роль своїх підрозділів частково для того, щоб зміцнити свою репутацію прихильника Путіна, – зазначають у розвідці.

Це підкреслює також офіційне підпорядкування батальйону Ахмад-Восток 42 мотострілецькій дивізії Південного військового округу, яка діяла в районі селища Роботине. Тобто Кадиров підкорився Міноборони РФ, яке раніше постійно критикував.

