Кадиров посилає війська до України, щоб вислужитися перед Путіним – розвідка Британії
Кілька днів тому лідер Чечні Рамзан Кадиров визнав присутність батальйону Ахмад-Восток у запеклому протистоянні на Оріхівській ділянці фронту у Запорізькій області, підкресливши роль одного з головних чеченських підрозділів у цьому районі.
У розвідці Великої Британії вбачають у цьому намагання Кадирова продемонструвати свою відданість російському диктатору Володимиру Путіну.
– Чеченські війська становлять відносно невеликий, але помітний компонент російських сил в Україні. Кадиров, ймовірно, активно просуває роль своїх підрозділів частково для того, щоб зміцнити свою репутацію прихильника Путіна, – зазначають у розвідці.
Це підкреслює також офіційне підпорядкування батальйону Ахмад-Восток 42 мотострілецькій дивізії Південного військового округу, яка діяла в районі селища Роботине. Тобто Кадиров підкорився Міноборони РФ, яке раніше постійно критикував.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 15 August 2023
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— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 15, 2023
Ще на початку липня для стримування українського контрнаступу на Таврійському напрямку Росія задіяла загони зі складу батальйону Ахмад-Восток.
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