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Дни Путина сочтены: британский депутат о последствиях “смерти” Пригожина

Дни Путина сочтены: британский депутат о последствиях “смерти” Пригожина
Фото: Факти ICTV

С вероятной гибелью владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина вряд ли исчезла главная угроза для российского диктатора Владимира Путина, и он может стать сильнее, как считают некоторые аналитики.

Такое мнение в интервью Sky News высказал председатель оборонного комитета парламента Великобритании Тобиас Эллвуд.

— Прибегать к устранению несогласных в тех масштабах, как это делает Путин, свидетельствует о том, что доверие к ближайшему окружению Кремля исчезло. Путин управляет с помощью страха, а не лояльности. Олигархи и элита больше не видят в нем надежного гаранта своего статуса, — считает британский депутат.

Эллвуд убежден, что Путин “глубоко унижен на всех фронтах”, он теряет популярность среди элит, а его слабость быстро и безжалостно используется.

— И я подозреваю, что ему найдется замена, возможно, не в краткосрочной перспективе, но, безусловно, мяч уже запущен. Я подозреваю, что дни Путина сочтены, — подытожил политик.

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Вечером 23 августа в Тверской области РФ разбился частный самолет. В авиакатастрофе погибли 10 человек.

Среди пассажиров значились Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.

Источник: Sky News
Авиакатастрофы, Великобритания, Владимир Путин, літаки РФ, ЧВК Вагнера, Росія
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