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Дні Путіна злічені: британський депутат про наслідки “смерті” Пригожина

Дні Путіна злічені: британський депутат про наслідки “смерті” Пригожина
Фото: Факти ICTV

З імовірною загибеллю власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина навряд чи зникла головна загроза для російського диктатора Володимира Путіна, і він може стати сильнішим, як вважають деякі аналітики.

Таку думку в інтерв’ю Sky News висловив голова оборонного комітету парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд.

– Вдаватися до усунення незгодних у тих масштабах, як це робить Путін, свідчить про те, що довіра до найближчого оточення Кремля зникла. Путін керує за допомогою страху, а не лояльності. Олігархи та еліта більше не бачать у ньому надійного гаранта свого статусу, – вважає британський депутат.

Еллвуд переконаний, що Путін “глибоко принижений на всіх фронтах”, він втрачає популярність серед еліт, а його слабкість швидко і безжально використовується.

– І я підозрюю, що йому знайдеться заміна, можливо, не в короткостроковій перспективі, але, безумовно, м’яч вже запущений. Я підозрюю, що дні Путіна злічені, – підсумував політик.

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Увечері 23 серпня у Тверській області розбився приватний літак. В авіатрощі загинуло 10 осіб.

Серед пасажирів значились Євген Пригожин і його заступник Дмитро Уткін.

Джерело: Sky News
Авіакатастрофи, Велика Британія, Володимир Путін, літаки РФ, ПВК Вагнера, Росія
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