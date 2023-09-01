Нова атака БПЛА на Псков: у місті лунають вибухи
Пізно вночі у російському Пскові знову неспокійно. Там повідомляють про роботу ППО.
Telegram-канали інформують про нову атаку БПЛА на Псков.
Чекаємо на офіційну інформацію.
Нагадаємо, що вночі проти 30 серпня Росія пережила одну з найбільших атак БПЛА за останні 6 місяців повномасштабної агресії проти України.
Вибухи були зафіксовані в Москві, Брянську, Рязані, а також на авіабазі Псков поблизу кордону з Естонією.
Обстріл аеродрому в Пскові, до слова, завершився пошкодженням кількох російських військово-транспортних літаків.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 554-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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Бойові виїзди бійців 5 окремого загону спецпризначення Омега Національної гвардії на Східному фронті зазвичай відбуваються швидко, адже, наприклад, на роботу з БТРа є буквально лічені хвилини – три, можливо, п’ять.Марія Малевська