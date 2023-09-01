Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Статті
Дев’ята річниця кривавого серпня: головні факти про Іловайський котел
У Дніпрі затримали поліцейського, який застрелив чоловіка під час перевірки авто
У бою на Бахмутському напрямку загинули шестеро пілотів – речник бригади
Скандальний удар у п’ятому раунді: WBA винесла вердикт щодо бою Усик – Дюбуа
Терміново
Пожежа на даху Ашану та смерть двох охоронців підприємства: деталі атаки на Київ
Світ
Потребує перевірки
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Нова атака БПЛА на Псков: у місті лунають вибухи

Нова атака БПЛА на Псков: у місті лунають вибухи

Пізно вночі у російському Пскові знову неспокійно. Там повідомляють про роботу ППО.

Telegram-канали інформують про нову атаку БПЛА на Псков.

Чекаємо на офіційну інформацію.

Взрывы в Пскове 31 августа 2023 года – что известно о взрывах в Пскове

Фото: Google Maps

Нагадаємо, що вночі проти 30 серпня Росія пережила одну з найбільших атак БПЛА за останні 6 місяців повномасштабної агресії проти України.

Вибухи були зафіксовані в Москві, Брянську, Рязані, а також на авіабазі Псков поблизу кордону з Естонією.

Обстріл аеродрому в Пскові, до слова, завершився пошкодженням кількох російських військово-транспортних літаків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 554-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Безпілотники, Вибух, Дрони, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Задоволення від відчуття справедливості: Зеленський прокоментував бавовну в Росії
Володимир Зеленський
Далекобійна зброя України та покращені Нептуни: як вплинуть на війну та чи будуть атаки на Москву
Ракета летить в небі
Білорусь отримала перші ядерні боєголовки з Росії – Буданов
Кирило Буданов - керівник ГУР
Росія забрала системи ППО з Курильських островів на війну в Україні
ЗРК С-300
Сильна бавовна: у Брянську пролунали вибухи
Вибух

Завантаження

Ігри
Відео
Лічені хвилини на роботу: як виконують завдання спецпризначенці загону Омега

Бойові виїзди бійців 5 окремого загону спецпризначення Омега Національної гвардії на Східному фронті зазвичай відбуваються швидко, адже, наприклад, на роботу з БТРа є буквально лічені хвилини – три, можливо, п’ять.

Марія Малевська
Зазирнути в недоступні місця: як 3D-сканування допомагає у розслідуванні злочинів РФ
Нова атака БПЛА на Псков: у місті лунають вибухи
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (30.08.2023)
Нова атака БПЛА на Псков: у місті лунають вибухи
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (30.08.2023)
Нова атака БПЛА на Псков: у місті лунають вибухи
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (30.08.2023)
Нова атака БПЛА на Псков: у місті лунають вибухи
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь