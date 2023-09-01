Нова атака БПЛА на Псков: у місті лунають вибухи

Пізно вночі у російському Пскові знову неспокійно. Там повідомляють про роботу ППО.

Telegram-канали інформують про нову атаку БПЛА на Псков.

Чекаємо на офіційну інформацію.

Нагадаємо, що вночі проти 30 серпня Росія пережила одну з найбільших атак БПЛА за останні 6 місяців повномасштабної агресії проти України.

Вибухи були зафіксовані в Москві, Брянську, Рязані, а також на авіабазі Псков поблизу кордону з Естонією.

Обстріл аеродрому в Пскові, до слова, завершився пошкодженням кількох російських військово-транспортних літаків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 554-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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