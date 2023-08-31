Що робитиме РФ після атак на аеродроми в Сольцях та Пскові – прогноз розвідки Британії
Нещодавні удари безпілотників по російських аеродромах у Сольцях і Пскові продемонстрували, що розосередження літаків по всій території країни більше не допоможе РФ врятувати її борти.
У розвідці Міноборони Великої Британії припускають, що в Росії зараз міркують, як організувати систему протиповітряної оборони в районі між Україною та Москвою, щоб краще протистояти атакам.
А все тому, що, як усвідомили у РФ, значний радіус дії безпілотників ускладнює подальше розосередження літаків країною.
– Цілком імовірно, що росіянам доведеться облаштувати додаткові системи протиповітряної оборони на аеродромах, яким, на їхню думку, загрожують атаки дронів, – зазначають британські розвідники.
Нагадаємо, що раніше Росія після вибухів на військових аеродромах вдавалась до тактики розосередження літаків країною.
Так було, наприклад, після вибухів на аеродромі в Енгельсі Саратовської області 26 грудня.
Однак згодом вибухи на території Росії почастішали.
Лише протягом серпня 2023 року безпілотники 25 разів атакували територію РФ, і більшість із них, імовірно, досягли своїх цілей, що вказує на проблеми з їх виявленням та знищенням для російської ППО.
Так, уранці 19 серпня на військовому аеродромі Сольці в Новгородській області РФ, де базуються літаки Ту-22МЗ, прогриміли вибухи.
У Міноборони Росії тоді підтвердили пошкодження одного з бортів.
А вже вночі проти 30 серпня Росія пережила одну з найбільших дронових атак за півтора року повномасштабної війни проти України.
Вибухи були зафіксовані в Москві, Брянську, Рязані, а також на авіабазі Псков поблизу кордону з Естонією.
Обстріл аеродрому в Пскові, до слова, завершився пошкодженням кількох російських військово-транспортних літаків.
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Джерело: Ministry of Defence
Фото: російські Telegram-канали
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