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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Що робитиме РФ після атак на аеродроми в Сольцях та Пскові – прогноз розвідки Британії

атака на Псков

Нещодавні удари безпілотників по російських аеродромах у Сольцях і Пскові продемонстрували, що розосередження літаків по всій території країни більше не допоможе РФ врятувати її борти.

У розвідці Міноборони Великої Британії припускають, що в Росії зараз міркують, як організувати систему протиповітряної оборони в районі між Україною та Москвою, щоб краще протистояти атакам.

А все тому, що, як усвідомили у РФ, значний радіус дії безпілотників ускладнює подальше розосередження літаків країною.

– Цілком імовірно, що росіянам доведеться облаштувати додаткові системи протиповітряної оборони на аеродромах, яким, на їхню думку, загрожують атаки дронів, – зазначають британські розвідники.

Нагадаємо, що раніше Росія після вибухів на військових аеродромах вдавалась до тактики розосередження літаків країною.

Так було, наприклад, після вибухів на аеродромі в Енгельсі Саратовської області 26 грудня.

Однак згодом вибухи на території Росії почастішали.

Лише протягом серпня 2023 року безпілотники 25 разів атакували територію РФ, і більшість із них, імовірно, досягли своїх цілей, що вказує на проблеми з їх виявленням та знищенням для російської ППО.

Так, уранці 19 серпня на військовому аеродромі Сольці в Новгородській області РФ, де базуються літаки Ту-22МЗ, прогриміли вибухи.

У Міноборони Росії тоді підтвердили пошкодження одного з бортів.

А вже вночі проти 30 серпня Росія пережила одну з найбільших дронових атак за півтора року повномасштабної війни проти України.

Вибухи були зафіксовані в Москві, Брянську, Рязані, а також на авіабазі Псков поблизу кордону з Естонією.

Обстріл аеродрому в Пскові, до слова, завершився пошкодженням кількох російських військово-транспортних літаків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 554-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: російські Telegram-канали

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