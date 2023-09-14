Британия передала ВСУ тяжелые дроны Malloy

Великобритания передала Украине тяжелые беспилотники Malloy.

Об этом британское оборонное ведомство сообщило в X (Twitter).

Указано, что Malloy способны транспортировать вес до 150 кг на расстояние 70 км. Они также помогут украинским защитникам перевозить боеприпасы и оружие на линию фронта.

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The UK has donated Malloy heavy-lift drones to Ukraine, which can carry supplies & weaponry to the front line. Malloy & Hydra drones will be on display @DSEI_event this week. Watch to learn how these cutting-edge drones can provide critical support to operations ???? pic.twitter.com/4sX0GD88cy — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 11, 2023

Ранее в Генштабе Великобритании заявили, что Россия тратит на оборону треть своего бюджета и готова к длительной войне, поэтому надо быть готовыми к вызовам.

Фото: MalloyAero

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