Британия передала ВСУ тяжелые дроны Malloy

Великобритания передала Украине тяжелые беспилотники Malloy.

Об этом британское оборонное ведомство сообщило в X (Twitter).

Указано, что Malloy способны транспортировать вес до 150 кг на расстояние 70 км. Они также помогут украинским защитникам перевозить боеприпасы и оружие на линию фронта.

The UK has donated Malloy heavy-lift drones to Ukraine, which can carry supplies & weaponry to the front line.

Malloy & Hydra drones will be on display @DSEI_event this week.

Watch to learn how these cutting-edge drones can provide critical support to operations ???? pic.twitter.com/4sX0GD88cy

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 11, 2023