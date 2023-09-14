Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
$2 тыс. за пожизненную инвалидность: на Киевщине будут судить врачей МСЭК и их сообщника
Х-31П: особенности и характеристики противорадиолокационной ракеты
Герой Украины посмертно: выплаты и кому могут присвоить звание – объясняет эксперт
Уникальная операция в Черном море: Украина вернула под контроль “вышки Бойко”
Откусила руку: в Египте акула напала на туристку на пляже
Мир
Бедрак Виктория, редактор ленты

Британия передала ВСУ тяжелые дроны Malloy

Дрон Malloy Т400

Великобритания передала Украине тяжелые беспилотники Malloy.

Об этом британское оборонное ведомство сообщило в X (Twitter).

Указано, что Malloy способны транспортировать вес до 150 кг на расстояние 70 км. Они также помогут украинским защитникам перевозить боеприпасы и оружие на линию фронта.

Сейчас смотрят

Ранее в Генштабе Великобритании заявили, что Россия тратит на оборону треть своего бюджета и готова к длительной войне, поэтому надо быть готовыми к вызовам.

Читайте также
РФ даже близко не может вернуться на довоенный уровень запасов ракет — ГУР
бомбардувальник Ту-22 Х-22 ракета

Фото: MalloyAero

Война в Украине, Великобритания, Дрони, Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Пентагон создал новую команду для мониторинга использования Украиной помощи США
Пентагон
В Херсоне СБУ задержала вражескую корректировщицу, которая работала на депутата госдумы РФ
спецпризначенці СБУ
Атака на Севастополь. Россияне вряд ли смогут восстановить пораженные корабли — Гуменюк
Наталія Гуменюк
Под Мариуполем громко: в районе Ялты и Юрьевки работает ПВО оккупантов
Вибухи під Маріуполем 14 вересня
Погиб 6-летний мальчик, есть раненые: ночью РФ ударила по селу на Херсонщине
РФ вдарила по селу на Херсонщині

Загрузка

Игры
Видео
Итоги саммита YES: о чем говорили и о чем договорились

Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (13.09.2023)
Британия передала ВСУ тяжелые дроны Malloy
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (13.09.2023)
Британия передала ВСУ тяжелые дроны Malloy
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (13.09.2023)
Британия передала ВСУ тяжелые дроны Malloy
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (13.09.2023)
Британия передала ВСУ тяжелые дроны Malloy
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь