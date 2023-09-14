Британия передала ВСУ тяжелые дроны Malloy
Великобритания передала Украине тяжелые беспилотники Malloy.
Об этом британское оборонное ведомство сообщило в X (Twitter).
Указано, что Malloy способны транспортировать вес до 150 кг на расстояние 70 км. Они также помогут украинским защитникам перевозить боеприпасы и оружие на линию фронта.
The UK has donated Malloy heavy-lift drones to Ukraine, which can carry supplies & weaponry to the front line.
Malloy & Hydra drones will be on display @DSEI_event this week.
Watch to learn how these cutting-edge drones can provide critical support to operations ???? pic.twitter.com/4sX0GD88cy
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 11, 2023
Ранее в Генштабе Великобритании заявили, что Россия тратит на оборону треть своего бюджета и готова к длительной войне, поэтому надо быть готовыми к вызовам.
Фото: MalloyAero
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