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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Британія передала ЗСУ важкі дрони Malloy

Дрон Malloy Т400

Велика Британія передала Україні важкі безпілотники Malloy.

Про це британське оборонне відомство повідомило у X (Twitter).

Зазначено, що Malloy здатні транспортувати вагу до 150 кг на відстань 70 км. Вони також допоможуть українським захисникам перевозити боєприпаси та зброю на лінію фронту.

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Раніше у Генштабі Великої Британії заявили, що Росія витрачає на оборону третину свого бюджету і готова до тривалої війни, тож треба бути готовими до викликів.

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Фото: MalloyAero

Війна в Україні, Велика Британія, Дрони, Україна
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

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