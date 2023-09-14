Британія передала ЗСУ важкі дрони Malloy

Велика Британія передала Україні важкі безпілотники Malloy.

Про це британське оборонне відомство повідомило у X (Twitter).

Зазначено, що Malloy здатні транспортувати вагу до 150 кг на відстань 70 км. Вони також допоможуть українським захисникам перевозити боєприпаси та зброю на лінію фронту.

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The UK has donated Malloy heavy-lift drones to Ukraine, which can carry supplies & weaponry to the front line. Malloy & Hydra drones will be on display @DSEI_event this week. Watch to learn how these cutting-edge drones can provide critical support to operations ???? pic.twitter.com/4sX0GD88cy — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 11, 2023

Раніше у Генштабі Великої Британії заявили, що Росія витрачає на оборону третину свого бюджету і готова до тривалої війни, тож треба бути готовими до викликів.

Фото: MalloyAero

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