Языковая подготовка украинских пилотов начнется в сентябре — Пентагон
Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх подтвердила начало языковой подготовки украинских пилотов, которые в США будут осваивать истребители F-16 , уже в сентябре на авиабазе Лекланд в штате Техас.
— Языковая подготовка еще не началась. Мы надеемся, что она начнется в конце этого месяца, но я не имею конкретной даты или более конкретной информации по этому поводу, — сказала она на брифинге.
На днях командующий ВВС Нацгвардии США Майкл Ло заявил, что после прохождения тестирования на знание английского языка, украинские пилоты, в зависимости от их знаний и предыдущего опыта на истребителях, могут завершить обучение на F-16 в течение трех месяцев.
Стандартная подготовка на F-16 занимает от шести до девяти месяцев.
Загрузка
Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.Наталья Луценко