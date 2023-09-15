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Языковая подготовка украинских пилотов начнется в сентябре — Пентагон

Сабріна Сінгх
Фото: Getty Images

Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх подтвердила начало языковой подготовки украинских пилотов, которые в США будут осваивать истребители F-16 , уже в сентябре на авиабазе Лекланд в штате Техас.

— Языковая подготовка еще не началась. Мы надеемся, что она начнется в конце этого месяца, но я не имею конкретной даты или более конкретной информации по этому поводу, — сказала она на брифинге.

На днях командующий ВВС Нацгвардии США Майкл Ло заявил, что после прохождения тестирования на знание английского языка, украинские пилоты, в зависимости от их знаний и предыдущего опыта на истребителях, могут завершить обучение на F-16 в течение трех месяцев.

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Стандартная подготовка на F-16 занимает от шести до девяти месяцев.

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Истребитель F-16, Истребители для Украины, Пентагон, США-Украина
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