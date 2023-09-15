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Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Мовна підготовка українських пілотів розпочнеться у вересні – Пентагон

Сабріна Сінгх
Фото: Getty Images

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх підтвердила початок мовної підготовки українських пілотів, які у США освоюватимуть винищувачі F-16 , вже у вересні на авіабазі Лекланд в штаті Техас.

– Мовна підготовка ще не розпочалася. Ми сподіваємося, що вона розпочнеться наприкінці цього місяця, але я не маю конкретної дати або більш конкретної інформації щодо цього, – сказала вона на брифінгу.

Днями командувач ВПС Нацгвардії США Майкл Ло заявив, що після проходження тестування на знання англійської мови, українські пілоти, залежно від їхніх знань і попереднього досвіду на винищувачах, можуть завершити навчання на F-16 протягом трьох місяців.

Зараз дивляться

Стандартна підготовка на F-16 займає від шести до дев’яти місяців.

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Винищувач F-16

Винищувач F-16, Винищувачі для України, Пентагон, США-Україна
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