Услід за Фінляндією та країнами Балтії: Польща забороняє в’їзд авто з російськими номерами

Ще одна країна Європейського Союзу – Польща закриває свої кордони для автомобілів із російськими номерами.

Про це сьогодні оголосив міністр внутрішніх справ країни Маріуш Камінський.

Заборона почне діяти з неділі, 17 вересня.

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– У зв’язку з публікацією 8 вересня вказівок Єврокомісії щодо заборони в’їзду до Євросоюзу автомобілів, зареєстрованих у Росії, повідомляю, що ця заборона на польському кордоні почне діяти із завтрашнього дня, 17 вересня, і набуде чинності сьогодні опівночі, – зазначив Камінський.

За словами міністра, це означає, що жоден легковий автомобіль, зареєстрований у РФ, не зможе в’їхати на територію Польщі. Заборона стосуватиметься усіх транспортних засобів – як комерційних, так і приватних.

Камінський нагадав, що раніше Польща запровадила подібну заборону для російських вантажівок.

– Жоден російський автомобіль не в’їде до Польщі. Це стосується всіх автомобілів – як тих, що використовуються в комерційних цілях, так і приватних – незалежно від того, чи керує автомобілем громадянин Росії, чи іншої країни. Правило таке: автомобіль із російською реєстрацією до Польщі не пускають, – пояснив Камінський.

Глава МВС наголосив, що це ще один елемент санкцій проти РФ та її громадян у зв’язку із жорстокою війною проти України.

У пресслужбі МВС уточнили, що з 17 вересня транспортні засоби, зареєстровані в РФ та оснащені російськими номерними знаками, які з’являться на кордоні Польщі, будуть повернуті “до країни за межами ЄС, з якої вони прибули”. Такі дії будуть здійснені, навіть якщо водій авто не є громадянином РФ.

Які ще країни заборонили в’їзд авто з російськими номерами

Раніше таку ж заборону запровадили країни Балтії та Фінляндія.

Заборона на в’їзд автомобілів із російськими номерами до Латвії почала діяти 12 вересня з 18:00 за місцевим часом. Ті, хто в’їжджає на таких авто, мають повернутися до РФ чи Білорусі, а в разі відмови транспортний засіб можуть конфіскувати.

У уряді Литви також оголосили про заборону 12 вересня. Виняток зроблено для транспортних засобів, які прямують транзитом до Калінінграда. У водіїв, які порушать заборону, можуть конфісковувати автомобілі.

Із 13 вересня заборону запровадили і на кордонах Естонії. А з опівночі 16 вересня до країн Балтії долучилася Фінляндія.

Заява польського МВС означає, що всі країни-члени ЄС, які межують із Росією, заборонили в’їзд авто з російськими номерами.

8 вересня Єврокомісія оприлюднила роз’яснення, як країнам ЄС застосовувати заборону на ввезення з Росії підсанкційних товарів, зокрема транспортних засобів. Згідно з документом, в’їзд до Євросоюзу пасажирським автомобілем, зареєстрованим у РФ, розцінюється як заборонений імпорт.

Джерело: PAP, МВС Польщі

Джерело : Deutsche Welle

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