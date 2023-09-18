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Появились фото подводной лодки Ростов-на-Дону, пораженной в Севастополе

Появились фото подводной лодки Ростов-на-Дону, пораженной в Севастополе

Появились фото российской подводной лодки Ростов-на-Дону, которая была повреждена в результате атаки 13 сентября.

Соответствующие фотографии опубликовал проект Conflict Intelligence Team.

Отмечается, что подводная лодка, вероятно, подверглась двум ударам. Первый из них повредил носовую часть субмарины сверху. Второе попадание пришлось на правый борт лодки в зону за рубкой. Его, в отличие от первого, невозможно зафиксировать по спутниковым снимкам.

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Появились фото подводной лодки Ростов-на-Дону, пораженной в Севастополе

Conflict Intelligence Team

Норвежский военно-морской аналитик Тур Аре Иверсен считает, что оба удара пробили прочный корпус субмарины. В результате повреждения получили торпедный и жилой отсеки, а также, возможно, вспомогательные помещения за последним и аккумуляторные батареи.

По мнению эксперта, повреждения такой степени наверняка выводят субмарину из действующего состава флота до конца войны. Хотя ее ремонт теоретически возможен, но нерентабелен.

В ночь на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы, после чего загорелся Севастопольский морской завод.

Разведка Минобороны Великобритании подтвердила вывод из строя БДК Минск и подводной лодки Ростов-на-Дону.

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Источник, фото: CIT

Война в Украине, Ростов-на-Дону, флот РФ
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