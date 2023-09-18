З’явились фото підводного човна Ростов-на-Дону, ураженого у Севастополі

З’явились фото російського підводного човна Ростов-на-Дону, що був пошкоджений внаслідок атаки 13 вересня.

Відповідні світлини опублікував проєкт Conflict Intelligence Team.

Зазначено, що підводний човен, імовірно, зазнав двох ударів. Перший із них пошкодив носову частину субмарини зверху. Друге влучання припало на правий борт у зону за рубкою. Його, на відміну від першого, неможливо зафіксувати супутниковими знімками.

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Норвезький військово-морський аналітик Тур Аре Іверсен вважає, що обидва удари пробили міцний корпус субмарини. Унаслідок цього пошкоджень зазнали торпедний і житловий відсіки, а також, можливо, допоміжні приміщення за останнім й акумуляторні батареї.

На думку експерта, пошкодження такого ступеня напевно виводять субмарину зі складу флоту до кінця війни. Хоча її ремонт теоретично можливий, але нерентабельний.

В ніч на 13 вересня у тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи, після чого загорівся Севастопольський морський завод.

Розвідка Міноборони Великої Британії підтвердила виведення з ладу ВДК Мінськ і підводного човна Ростов-на-Дону.

Джерело, фото: CIT

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