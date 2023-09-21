Агресивна війна в Україні має бути справою кожного – голова Радбезу ООН

Боротьба України проти загарбницької агресії РФ є справою кожного, хто прагне жити у світі вільних та рівних народів.

Про це в середу, 20 вересня, на засіданні Радбезу заявив голова Ради Безпеки ООН, заявив прем’єр-міністр Албанії Еді Рама.

Під час свого виступу в Радбезі, Рама не приховував емоцій з приводу ситуації в Україні.

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– Хто нещодавно міг собі уявити, що у третьому десятилітті ХХІ століття катастрофічна війна, розв’язана постійним членом Радбезу, поставить Європу під загрозу, грубо підірвавши всі принципи, які породила ООН?! Хто міг собі уявити, що невиправдана, несправедлива, неспровокована воєнна агресія великої країни проти нової демократії, не була б негайно й повсюдно засуджена усіма націями, які зібралися тут і поділяють одні й ті самі цілі та принципи?! – емоційно сказав голова Радбезу ООН.

Він також обурився тими, хто відмовляється називати війну жорстокою агресією, “хто каже “так, але” або закликає обидві сторони наводити аргументи, щоб не називати речі своїми іменами”.

За словами Еді Рами, ця агресивна війна має бути справою кожного.

– Якщо ми не зможемо одностайно визнати й голосно сказати, хто є агресором, а хто – жертвою агресії, це було б образою інтелекту Ради безпеки. Це така сама істотна різниця, як між війною і миром, як нагадав би Лев Толстой. Боротьба України – це боротьба кожного, хто прагне жити у світі, де нації вільні й рівні, де територіальна цілісність незаперечна та їхнє право жити у світі незаперечне, – сказав прем’єр Албанії.

Голова Радбезу ООН також додав, що Албанія – це маленька країна, її постійна підтримка України, ймовірно, не змінить динаміку на полі бою, але посприяє тому, щоб не заохочувати агресію, не визнавати анексію та не дозволяти очевидному ставати сумнівним.

– Зловживання правом вето зробило Раду безпеки ООН заручником, паралізувало її роботу, але не змусило замовкнути, – підсумував Еді Рама.

Албанія головує в Радбезі ООН у вересні 2023 року.

Нагадаємо, у середу, 20 вересня, в Нью-Йорку триває засідання Ради безпеки ООН на тему Підтримання принципів та цілей Статуту ООН через ефективну багатосторонність: підтримання миру та безпеки України.

Президент Володимир Зеленський у межах візиту до США, взяв участь у дебатах ООН на чолі української делегації.

Під час виступу в Радбезі ООН глава держави озвучив три важливі кроки у реформуванні ООН.

Крім того, президент України назвав два пункти зі втілення Формули миру та зміцнення архітектури безпеки у світі.

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