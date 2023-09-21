Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
РФ атакувала Львів дронами Shahed. Є влучання у промислові склади, є поранений та загиблий
У ТЦК на Львівщині військовий з пістолетом жорстоко побив чоловіка: ДБР почало розслідування
Терміново
На Хмельниччині уламки ракет впали на колію та територію підприємства
Під час виконання бойового завдання загинув боксер Андрій Огородник
ТЦК матимуть мобільні військовозобов’язаних: у Раді зареєстровано закон про е-реєстр
Світ
Валерій Савицький, редактор стрічки

Агресивна війна в Україні має бути справою кожного – голова Радбезу ООН

прем'єр-міністр Албанії Еді Рама
Фото: Depositphotos

Боротьба України проти загарбницької агресії РФ є справою кожного, хто прагне жити у світі вільних та рівних народів.

Про це в середу, 20 вересня, на засіданні Радбезу заявив голова Ради Безпеки ООН, заявив прем’єр-міністр Албанії Еді Рама.

Під час свого виступу в Радбезі, Рама не приховував емоцій з приводу ситуації в Україні.

Зараз дивляться

– Хто нещодавно міг собі уявити, що у третьому десятилітті ХХІ століття катастрофічна війна, розв’язана постійним членом Радбезу, поставить Європу під загрозу, грубо підірвавши всі принципи, які породила ООН?! Хто міг собі уявити, що невиправдана, несправедлива, неспровокована воєнна агресія великої країни проти нової демократії, не була б негайно й повсюдно засуджена усіма націями, які зібралися тут і поділяють одні й ті самі цілі та принципи?! – емоційно сказав голова Радбезу ООН.

Він також обурився тими, хто відмовляється називати війну жорстокою агресією, “хто каже “так, але” або закликає обидві сторони наводити аргументи, щоб не називати речі своїми іменами”.

За словами Еді Рами, ця агресивна війна має бути справою кожного.

– Якщо ми не зможемо одностайно визнати й голосно сказати, хто є агресором, а хто – жертвою агресії, це було б образою інтелекту Ради безпеки. Це така сама істотна різниця, як між війною і миром, як нагадав би Лев Толстой. Боротьба України – це боротьба кожного, хто прагне жити у світі, де нації вільні й рівні, де територіальна цілісність незаперечна та їхнє право жити у світі незаперечне, – сказав прем’єр Албанії.

Голова Радбезу ООН також додав, що Албанія – це маленька країна, її постійна підтримка України, ймовірно, не змінить динаміку на полі бою, але посприяє тому, щоб не заохочувати агресію, не визнавати анексію та не дозволяти очевидному ставати сумнівним.

– Зловживання правом вето зробило Раду безпеки ООН заручником, паралізувало її роботу, але не змусило замовкнути, – підсумував Еді Рама.

Албанія головує в Радбезі ООН у вересні 2023 року.

Нагадаємо, у середу, 20 вересня, в Нью-Йорку триває засідання Ради безпеки ООН на тему Підтримання принципів та цілей Статуту ООН через ефективну багатосторонність: підтримання миру та безпеки України.

Президент Володимир Зеленський у межах візиту до США, взяв участь у дебатах ООН на чолі української делегації.

Під час виступу в Радбезі ООН глава держави озвучив три важливі кроки у реформуванні ООН.

Крім того, президент України назвав два пункти зі втілення Формули миру та зміцнення архітектури безпеки у світі.

Читайте також
Припиніть війну – і Зеленський не буде виступати: Небензю вгамували після спроби зірвати засідання РБ ООН
Агресивна війна в Україні має бути справою кожного – голова Радбезу ООН

Війна в Україні, Еді Рама, Рада Безпеки, Радбез ООН
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Команда України у Гаазі розповіла, що вважатиме перемогою у позові проти Росії про “геноцид”
Агресивна війна в Україні має бути справою кожного – голова Радбезу ООН
Відновлення України вже зараз: Зеленський зустрівся з Пріцкер у Нью-Йорку
Агресивна війна в Україні має бути справою кожного – голова Радбезу ООН
Данія перезапустить оборонний завод, щоб виробляти боєприпаси для України
Снаряди, боєприпаси
Припиніть війну – і Зеленський не буде виступати: Небензю вгамували після спроби зірвати засідання РБ ООН
Агресивна війна в Україні має бути справою кожного – голова Радбезу ООН
Байден оголосить про значний пакет військової допомоги Україні 21 вересня – ЗМІ
Джо Байден

Завантаження

Ігри
Відео
Розпад РФ гарантовано: аналітики назвали головні сценарії розвитку подій

Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.

Поліна Спасенко
КАД*РОВ поки ЖИВИЙ, а ГЕЛІКОПТЕР Жеваго тепер служить ЗСУ! Новини Факти ICTV за 20.09.2023
Агресивна війна в Україні має бути справою кожного – голова Радбезу ООН
ГУР вже ЗНАЮТЬ про УДАРИ по ЕНЕРГЕТИЦІ | НАЖИВО з Генасамблеї ООН! Новини Факти ICTV за 20.09.2023
Агресивна війна в Україні має бути справою кожного – голова Радбезу ООН
Прем’єра ФІЛЬМУ “Євродонбас” та зерновий КОНФЛІКТ з Польщею! Новини Факти ICTV за 20.09.2023
Агресивна війна в Україні має бути справою кожного – голова Радбезу ООН
Підрив ТЕХНІКИ ВПС РФ в ПІДМОСКОВ’Ї | Проблеми ЖІНОК у лавах ЗСУ | Новини Факти ICTV за 20.09.2023
Агресивна війна в Україні має бути справою кожного – голова Радбезу ООН
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь