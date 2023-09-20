Нагірний Карабах: чи стане загострення війною і чи втрутяться Росія та Іран

Воєнне загострення у Нагірному Карабасі закінчиться встановлення Азербайджаном контролю над усією територією регіону і його ключовими містами. Росія та Іран не будуть втручатися у бойові дії, а протести в Єревані не спровокують політичну кризу у Вірменії.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данілов.

На думку експерта, нинішнє загострення бойових дій, з імовірністю 90% це закінчиться встановленням контролю Азербайджану над Нагірним Карабахом, а також його ключовими містами Степанакерт і Ханкені. Водночас, аналітик переконаний, що “на цьому ігри Росії з карабахцями та карабахців із вірменами закінчаться”.

Зараз дивляться

Крім того, Сергій Данілов зазначив, що нинішній конфлікт жодним чином не закінчиться протистоянням Вірменії з Азербайджаном.

– Прем’єр Нікол Пашинян чітко сказав, що вірменських збройних сил на території Карабаху немає. І це не протистояння Вірменії й Азербайджану, а операція Азербайджану в Карабасі – на суверенній території Азербайджанської Республіки, – зазначив експерт.

Він переконаний, що Росія не буде втручатися у нинішні події в Нагірному Карабасі, оскільки “вона кинула вірмен, неспроможна і не зможе нічим допомогти”. Сергій Данілов зазначив, що Кремль, з одного боку, підігрівав очікування певної частини правлячого карабахського клану, який продовжував правити у Карабасі, а також понад 10 років правив у самій Вірменії.

– Російська Федерація підтримувала ілюзії вірмен та невиправдані надії на те, що вона є їхнім захисником. Насправді ж, Росія просто нічого не може й очікувала, що Азербайджан злякається. Однак Баку не злякався і продовжує свою операцію з відновлення територіальної цілісності Республіки Азербайджан.

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень переконаний, що нинішні протести в Єревані не призведуть до гострої політичної кризи у Вірменії та відставки чинного прем’єр-міністра Нікола Пашиняна.

Експерт нагадав, що попереднє серйозне загострення в Нагірному Карабасі сталося восени 2020 року. На його думку, тоді Вірменія разом із Карабахом програла й Азербайджан відновив контроль над абсолютною більшістю територій, захоплених вірменами.

Аналітик нагадав, що ці події у 2020 році призвели до антиурядових протестів в Єревані та відставки Нікола Пашиняна. Однак далі відбулися дострокові парламентські вибори, блок Пашиняна їх виграв і політик повернувся у крісло прем’єра.

– Сьогоднішній протест біля парламенту Вірменії в Єревані почався під антиазербайджанськими гаслами, але згодом переріс у зовсім інше русло. Я щойно подивився кадри, ці протести достатньо мирні. І там кричать “Путін х**ло” і “Лавров – с**а!”, – підсумував Сергій Данілов.

Загострення бойових дій у Нагірному Карабасі та протести в Єревані

Нагадаємо, вранці 19 вересня у Нагірному Карабасі сталося загострення бойових дій між арміями Вірменії та Азербайджану. Зокрема, обстріли були зафіксовані у місті Степанакерт.

Баку звинуватив Єреван у нарощуванні військового угруповання і накопичення в регіоні важкого озброєння. Натомість у Міноборони Вірменії заявили, що їхніх військ у Карабасі немає.

Глава вірменського уряду Нікол Пашинян повідомив, що Вірменія не планує вступати у війну з Азербайджаном через ситуацію в Нагірному Карабасі.

Ця заява спровокувала протести вірменського населення. В Єревані жителі влаштували мітинг біля будівлі уряду, який переріс у сутички з правоохоронцями через спроби людей потрапити в середину приміщення.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.