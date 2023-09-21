Повідомленнями про “смерть” Кадирова Путін відвертає увагу від нагальніших проблем – ексдепутат Ічкерії

Російський диктатор Володимир Путін використовує інформаційні приводи, як, наприклад, хвороба чи смерть глави Чечні Рамзана Кадирова, щоб відвернути увагу від нагальних проблем.

З такою думкою в ефірі національного марафону Єдині новини виступив колишній депутат парламенту Республіки Ічкерія та керівник культурного центру Ічкерія у Відні Хусейн Ісханов.

За його словами, привертаючи увагу до проблем із здоров’ям якихось російських посадовців, глава Кремля Володимир Путін переключає увагу суспільства.

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– Я взагалі скептично ставлюся до цієї інформації (смерті глави Чечні Рамзана Кадирова, – Ред.), тому що я давно спостерігаю за діями Володимира Путіна. Це спроба привернути увагу до якоїсь проблеми. Це було саме з міністром охорони здоров’я Чеченської республіки, який помер, зник, потім раз – виплив живим і здоровим. Те саме було з Тумсо Абдурахмановим, який застрелився, а потім ожив. Тобто це тактика така, щоб відвернути увагу від нагальних проблем, – вважає Ісханов.

Разом з тим, екснардеп парламенту Ічкерії вважає, що називаючи чеченські підрозділи російської армії “кадировцями”, відвертається увага від того, що воюють саме російські війська.

– Кадиров – це російський генерал, Кадиров – російський академік. Усі, ким він керує – російська армія. Навіть саме це слово “кадировські війська” – це теж спроба відвернути увагу саме від основної проблеми – від російсько-української війни. Чеченці, кадировці, бурят – пропадає ось ця картина, що російський солдат напав на Україну, – сказав Ісханов.

На його думку, спробами за цим в Кремлі намагаються приховати російські воєнні злочини в Україні, приховати злочини російського народу.

– Це не один Путін напав, не чеченці напали, не буряти. Це Росія і російський народ напали на Україну, – додав Ісханов.

Чутки про хворобу і смерть Кадирова

Раніше в мережі розповсюджувалась інформація про те, що глава Чечні Рамзан Кадиров серйозно хворий та, можливо, перебуває у комі. Журналісти звертали увагу на надмірну набряклість обличчя Кадирова та ймовірне загострення стану його здоров’я.

Інформацію про важкий стан здоров’я очільник Чечні коментували і в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Разом з тим, 20 вересня глава Чеченської республіки оприлюднив відео, де прокоментував дані про його тяжку хворобу і перебування на лікуванні в Москві в Центральній клінічній лікарні (ЦКЛ) Управління справами президента Росії.

– Я живий і здоровий і зовсім не розумію, чому навіть у разі моєї хвороби повинен підніматися галас? – написав він.

Крім того, очільник Чечні підтвердив, що відвідував ЦКЛ під час поїздки у Москву, де, за його словами, лежить його дядько із таким самим прізвищем – Магомед Кадиров.

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