В Африке разбился самолет российской ЧВК Вагнер – СМИ

В западноафриканской стране Мали днем в субботу, 23 сентября, разбился транспортный самолет Ил-76, который, вероятно, использовали боевики российской ЧВК Вагнера.

По информации СМИ, самолет потерпел катастрофу вблизи аэропорта города Гао. Причины аварии, кто находился на борту и количество жертв, пока неизвестны.

Издание Al-Arabiya сообщает, что самолет был российским и, вероятно, использовался боевиками ЧВК Вагнер. Связанные с властями Мали СМИ, отрицают принадлежность самолета их государству.

Китайский телеканал CGTN отметил, что самолет перевозил военную технику и личный состав.

Al-Arabiya со ссылкой на малийские СМИ сообщило, что самолет не был сбит, а катастрофа произошла из-за ошибки пилота.

В сети опубликовали фото и видео с места инцидента.

#Russia / #Mali (#Sahel) ????????????????: An aircraft was crashed in #Gao.

It appears to be a possible #Russian Ilyushin Il-76 (Candid) strategic airlifter; very likely operated by #Wagner PMC. pic.twitter.com/z51Ke65fRu

— War Noir (@war_noir) September 23, 2023