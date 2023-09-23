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Валерий Савицкий, редактор ленты

В Африке разбился самолет российской ЧВК Вагнер – СМИ

Ил-76 Іл-76
Фото: Getty Images

В западноафриканской стране Мали днем в субботу, 23 сентября, разбился транспортный самолет Ил-76, который, вероятно, использовали боевики российской ЧВК Вагнера.

По информации СМИ, самолет потерпел катастрофу вблизи аэропорта города Гао. Причины аварии, кто находился на борту и количество жертв, пока неизвестны.

Издание Al-Arabiya сообщает, что самолет был российским и, вероятно, использовался боевиками ЧВК Вагнер. Связанные с властями Мали СМИ, отрицают принадлежность самолета их государству.

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Китайский телеканал CGTN отметил, что самолет перевозил военную технику и личный состав.

Al-Arabiya со ссылкой на малийские СМИ сообщило, что самолет не был сбит, а катастрофа произошла из-за ошибки пилота.

В сети опубликовали фото и видео с места инцидента.

Напомним, 23 августа в российской Тверской области разбился частный пассажирский самолет. На его борту находился руководитель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и главари боевиков.

Позже генетическая экспертиза подтвердила смерть Пригожина.

Добавим, что Мали поддерживает тесные связи с Россией и режимом диктатора Владимира Путина. Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что боевики ЧВК Вагнера пытались приобрести оружие и переправить его через Мали для использования в войне против Украины.

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В Африке разбился самолет российской ЧВК Вагнер – СМИ

Ил-76, Катастрофа, Малі, ЧВК Вагнера
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