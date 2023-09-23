В Африке разбился самолет российской ЧВК Вагнер – СМИ
В западноафриканской стране Мали днем в субботу, 23 сентября, разбился транспортный самолет Ил-76, который, вероятно, использовали боевики российской ЧВК Вагнера.
По информации СМИ, самолет потерпел катастрофу вблизи аэропорта города Гао. Причины аварии, кто находился на борту и количество жертв, пока неизвестны.
Издание Al-Arabiya сообщает, что самолет был российским и, вероятно, использовался боевиками ЧВК Вагнер. Связанные с властями Мали СМИ, отрицают принадлежность самолета их государству.
Китайский телеканал CGTN отметил, что самолет перевозил военную технику и личный состав.
Al-Arabiya со ссылкой на малийские СМИ сообщило, что самолет не был сбит, а катастрофа произошла из-за ошибки пилота.
В сети опубликовали фото и видео с места инцидента.
#Mali un cargo Iliouchine76 en provenance de #Bamako s’est écrasé en bout de piste à #Gao. On ne sait pas qui il transportait ni quelle était la cargaison, mais c’est un cargo fréquemment utilisé par #Wagner dans les vols internes pic.twitter.com/PGIc2ixDFu
— Wassim Nasr (@SimNasr) September 23, 2023
#Russia / #Mali (#Sahel) ????????????????: An aircraft was crashed in #Gao.
It appears to be a possible #Russian Ilyushin Il-76 (Candid) strategic airlifter; very likely operated by #Wagner PMC. pic.twitter.com/z51Ke65fRu
— War Noir (@war_noir) September 23, 2023
Напомним, 23 августа в российской Тверской области разбился частный пассажирский самолет. На его борту находился руководитель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и главари боевиков.
Позже генетическая экспертиза подтвердила смерть Пригожина.
Добавим, что Мали поддерживает тесные связи с Россией и режимом диктатора Владимира Путина. Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что боевики ЧВК Вагнера пытались приобрести оружие и переправить его через Мали для использования в войне против Украины.
Загрузка
Двоих сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки Самбора на Львовщине задержали следователи Государственного бюро расследований. Их подозревают в незаконном содержании и избиении мужчины.Оксана Ясницька