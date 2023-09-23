В Африці розбився літак російської ПВК Вагнер – ЗМІ

У західноафриканській країні Малі вдень у суботу, 23 вересня, розбився транспортний літак Іл-76, який, ймовірно, використовували бойовики російської ПВК Вагнера.

За інформацією ЗМІ, літак зазнав катастрофи біля аеропорту міста Гао. Причини аварії, хто перебував на борту і кількість жертв, наразі невідомі.

Видання Al-Arabiya повідомляє, що літак був російським та, ймовірно, використовувався бойовиками ПВК Вагнер. Пов’язані з владою Малі ЗМІ, заперечили приналежність літака їхній державі.

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Китайський телеканал CGTN зазначив, що літак перевозив військову техніку та особовий склад.

Крім того, Al-Arabiya з посиланням на малійські ЗМІ повідомило, що літак не був збитий, а катастрофа сталася через помилку пілота.

У мережі опублікували фото та відео з місця авіатрощі.

#Mali un cargo Iliouchine76 en provenance de #Bamako s’est écrasé en bout de piste à #Gao. On ne sait pas qui il transportait ni quelle était la cargaison, mais c’est un cargo fréquemment utilisé par #Wagner dans les vols internes pic.twitter.com/PGIc2ixDFu — Wassim Nasr (@SimNasr) September 23, 2023

Нагадаємо, 23 серпня у російській Тверській області розбився приватний пасажирський літак. На його борту перебував керівник ПВК Вагнера Євген Пригожин і ватажки бойовиків.

Згодом генетична експертиза підтвердила смерть Пригожина.

Додамо, що Малі підтримує тісні зв’язки з Росією та режимом диктатора Володимира Путіна. Раніше у Держдепартаменті США повідомили, що бойовики ПВК Вагнера намагалися придбати зброю і переправити її через Малі для використання у війні проти України.

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