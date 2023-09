В Африці розбився літак російської ПВК Вагнер – ЗМІ

У західноафриканській країні Малі вдень у суботу, 23 вересня, розбився транспортний літак Іл-76, який, ймовірно, використовували бойовики російської ПВК Вагнера.

За інформацією ЗМІ, літак зазнав катастрофи біля аеропорту міста Гао. Причини аварії, хто перебував на борту і кількість жертв, наразі невідомі.

Видання Al-Arabiya повідомляє, що літак був російським та, ймовірно, використовувався бойовиками ПВК Вагнер. Пов’язані з владою Малі ЗМІ, заперечили приналежність літака їхній державі.

Китайський телеканал CGTN зазначив, що літак перевозив військову техніку та особовий склад.

Крім того, Al-Arabiya з посиланням на малійські ЗМІ повідомило, що літак не був збитий, а катастрофа сталася через помилку пілота.

У мережі опублікували фото та відео з місця авіатрощі.

#Russia / #Mali (#Sahel) : An aircraft was crashed in #Gao.

It appears to be a possible #Russian Ilyushin Il-76 (Candid) strategic airlifter; very likely operated by #Wagner PMC. pic.twitter.com/z51Ke65fRu

— War Noir (@war_noir) September 23, 2023