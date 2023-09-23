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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Вагнеровца, который просил убежище в Норвегии, задержали при попытке побега в Россию

андрєй медведєв

Бывшего наемника ЧВК Вагнера Андрея Медведева задержала полиция Норвегии. Этот человек ранее сбежал из России в Норвегию.

Как сообщает издание The Barents Observer, мужчина был задержан в деревне Гренсе Якобселв недалеко от границы с Россией, когда он пытался незаконно пересечь границу.

В норвежской полиции подтвердили факт задержания мужчины, но имени не уточнили. Журналисты уверены, что речь идет именно о Медведеве. Ведь он за несколько часов до инцидента говорил корреспонденту в городе Киркенес, что намерен вернуться в Россию и ищет, кто бы подвез его до границы.

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Свое решение он объяснял опасением, что его выдадут Украине. По его мнению, ему безопаснее вернуться обратно в Россию.

Военный преступник Андрей Медведев участвовал в войне против Украины в рядах боевиков ЧВК Вагнера. Зимой сбежал в Норвегию. Он утверждал, что готов свидетельствовать о ныне покойном главаре ЧВК Вагнера Евгении Пригожине, обвиняя его в пытках и убийствах.

Решение о том, предоставить ли ему политическое убежище, власти Норвегии не приняли. В мае его арестовали в Швеции, ведь ему было не разрешено находиться в других странах, кроме Норвегии на время рассмотрения заявления о предоставлении убежища.

В мае он заявлял, что решил вернуться в Россию, но в то же время в июле в разговоре с The Barents Observer он говорил, что в Россию не собирается.

Источник: The Barents Observer

Фото: социальные сети

Норвегия, ЧВК Вагнера, Росія
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