Вагнерівця, який просив притулок у Норвегії, затримали під час спроби втечі до Росії
Колишнього найманця ПВК Вагнера Андрія Медведєва затримала поліція Норвегії. Цей чоловік раніше втік із Росії до Норвегії.
Як повідомляє видання The Barents Observer, чоловіка було затримано у селі Гренсе Якобселв неподалік кордону з Росією, коли він намагався незаконно перетнути кордон.
У норвезькій поліції підтвердили факт затримання чоловіка, та імені не уточнили. Журналісти певні, що йдеться саме про Медведєва. Адже він за кілька годин до інциденту говорив кореспондентові у місті Кіркенес, що має намір повернутися до Росії і шукає, хто б підвіз його до кордону.
Своє рішення він пояснював побоюванням, що його видадуть Україні. На його думку, йому безпечніше повернутися назад у Росію.
Військовий злочинець Андрій Медведєв брав участь у війні проти України у лавах бойовиків ПВК Вагнера. Узимку утік до Норвегії. Він стверджував, що готовий свідчити про нині покійного ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, звинувачуючи його у тортурах і вбивствах.
Рішення про те, чи надати йому політичний притулок, влада Норвегії не ухвалила. У травні його заарештували у Швеції, адже йому було не дозволено перебувати в інших країнах, окрім Норвегії, на час розгляду заяви про надання притулку.
У травні він заявляв, що вирішив повернутися до Росії, та водночас у у липні у розмові з The Barents Observer говорив, що до Росії не збирається.
Джерело: The Barents Observer
Фото: соціальні мережі
Завантаження