Дуда назвал условие поставки военной техники Украине
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не против поставлять Украине старую военную технику, которая будет замещаться за счет покупки новой.
Об этом он сообщил в интервью Super Express, комментируя заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого о прекращении отправок оружия в Украину.
— Не может быть и речи о передаче новой техники, которую мы сейчас покупаем, например, гаубиц К2 или танков К9. Это оборудование должно служить для усиления польской армии. Мы не тратим миллиарды, чтобы вдруг ее отдать, — сказал Дуда.
В то же время польский президент подчеркнул, что это не означает, что Варшава вообще не будет передавать оружие Киеву.
— Когда старую технику заменяют на современную, у меня нет проблем отправить ее украинцам, — добавил он.
Дуда также призвал помнить, кто больше всего выиграет, если пути Польши и Украины разойдутся, ведь “последствия могут быть трагическими”.
Ранее Дуда заявил, что решение продлить запрет на импорт украинской агропродукции было правильным.
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