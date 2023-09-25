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Дуда назвал условие поставки военной техники Украине

Анджей Дуда
Фото: Depositphotos

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не против поставлять Украине старую военную технику, которая будет замещаться за счет покупки новой.

Об этом он сообщил в интервью Super Express, комментируя заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого о прекращении отправок оружия в Украину.

— Не может быть и речи о передаче новой техники, которую мы сейчас покупаем, например, гаубиц К2 или танков К9. Это оборудование должно служить для усиления польской армии. Мы не тратим миллиарды, чтобы вдруг ее отдать, — сказал Дуда.

В то же время польский президент подчеркнул, что это не означает, что Варшава вообще не будет передавать оружие Киеву.

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— Когда старую технику заменяют на современную, у меня нет проблем отправить ее украинцам, — добавил он.

Дуда также призвал помнить, кто больше всего выиграет, если пути Польши и Украины разойдутся, ведь “последствия могут быть трагическими”.

Ранее Дуда заявил, что решение продлить запрет на импорт украинской агропродукции было правильным.

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Анджей Дуда, Зброя для України, Польша, Украина
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