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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Дуда назвав умову постачання військової техніки Україні

Анджей Дуда
Фото: Depositphotos

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна не проти постачати Україні стару військову техніку, що заміщатиметься за рахунок купівлі нової.

Про це він повідомив в інтерв’ю Super Express, коментуючи заяву прем’єр-міністра Матеуша Моравецького щодо припинення відправок зброї до України.

– Не може бути й мови про передання нової техніки, яку ми зараз купуємо, наприклад, гаубиць К2 або танків К9. Це обладнання має служити для посилення польської армії. Ми не витрачаємо мільярди, щоб раптом її віддати, – сказав Дуда.

Водночас польський президент наголосив, що це не означає, що Варшава взагалі не буде передавати зброю Києву.

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– Коли стару техніку замінюють на сучасну, у мене немає проблем відправити її українцям, – додав він.

Дуда також закликав пам’ятати, хто найбільше виграє, якщо шляхи Польщі та України розійдуться, адже “наслідки можуть бути трагічними”.

Раніше Дуда заявив, що рішення продовжити заборону на імпорт української агропродукції було правильним.

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Анджей Дуда, Зброя для України, Польща, Україна
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