Из Карабаха в Армению продолжают прибывать беженцы: границу пересекли уже почти 5 тыс.
Меньше чем за сутки после возвращения Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана, в Армению прибыли почти 5 тыс. беженцев.
Об этом сообщили на официальной странице правительства Армении в Facebook.
Транспорт с этническими армянами продолжает поступать к границе с Арменией из Карабаха, где они не захотели оставаться после перехода региона под контроль Азербайджана.
По данным по состоянию на 25 сентября, на территорию Армении въехало 4 850 переселенцев. Спасатели регистрируют их, определяют потребности и предоставляют варианты размещения.
Первая группа беженцев из Карабаха, около 400 человек, прибыла на границу Армении через КПП на мосту Хакари вечером в воскресенье в сопровождении российских “миротворцев”. Всего в Карабахе проживает более 140 тыс. человек.
Напомним, в ночь на 19 сентября Азербайджан начал “антитеррористическую” операцию против Нагорного Карабаха и возобновил боевые действия.
Премьер Армении Пашинян заявил, что его страна не будет вступать в войну с Азербайджаном из-за обострения в регионе.
Впоследствии президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Вооруженным силам его государства удалось выполнить “все поставленные задачи антитеррористической операции” в течение суток. Тем самым Алиев заявил о восстановлении суверенитета Азербайджана.
В столице Армении Ереване количество задержанных участников митинга против власти возросло до 168 человек.
Источник: Правительство Армении
Загрузка
Очень важный визит и очень веские результаты — так охарактеризовал поездку в Америку президент Украины Владимир Зеленский. После встречи с Джо Байденом и его командой, завершившейся поздним вечером по Киевскому времени, можно говорить о новом оборонном пакете на 325 миллионов долларов — это средства ПВО, артиллерия, снаряды.Елена Фроляк