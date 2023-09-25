Из Карабаха в Армению продолжают прибывать беженцы: границу пересекли уже почти 5 тыс.

Меньше чем за сутки после возвращения Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана, в Армению прибыли почти 5 тыс. беженцев.

Об этом сообщили на официальной странице правительства Армении в Facebook.

Транспорт с этническими армянами продолжает поступать к границе с Арменией из Карабаха, где они не захотели оставаться после перехода региона под контроль Азербайджана.

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По данным по состоянию на 25 сентября, на территорию Армении въехало 4 850 переселенцев. Спасатели регистрируют их, определяют потребности и предоставляют варианты размещения.

Первая группа беженцев из Карабаха, около 400 человек, прибыла на границу Армении через КПП на мосту Хакари вечером в воскресенье в сопровождении российских “миротворцев”. Всего в Карабахе проживает более 140 тыс. человек.

Напомним, в ночь на 19 сентября Азербайджан начал “антитеррористическую” операцию против Нагорного Карабаха и возобновил боевые действия.

Премьер Армении Пашинян заявил, что его страна не будет вступать в войну с Азербайджаном из-за обострения в регионе.

Впоследствии президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Вооруженным силам его государства удалось выполнить “все поставленные задачи антитеррористической операции” в течение суток. Тем самым Алиев заявил о восстановлении суверенитета Азербайджана.

В столице Армении Ереване количество задержанных участников митинга против власти возросло до 168 человек.

Источник: Правительство Армении

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