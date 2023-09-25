З Карабаху до Вірменії продовжують прибувати біженці: кордон перетнули вже майже 5 тис.

Менше ніж за добу після повернення Нагірного Карабаху під контроль Азербайджану, до Вірменії прибули майже 5 тис. біженців.

Про це повідомили на офіційній сторінці уряду Вірменії у Facebook.

Транспорт з етнічними вірменами продовжує надходити до кордону з Вірменією із Карабаху, де вони не захотіли залишатися після переходу регіону під контроль Азербайджану.

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За даними станом на 25 вересня, на територію Вірменії в’їхало 4 850 переселенців. Рятувальники реєструють їх, визначають потреби та надають варіанти розміщення.

Перша група біженців з Карабаху, близько 400 людей, прибула на кордон Вірменії через КПП на мосту Хакарі надвечір у неділю у супроводі російських “миротворців”. Всього у Карабаху проживає понад 140 тис. осіб.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан почав “антитерористичну” операцію проти Нагірного Карабаху і оголосив про її завершення наступного дня.

Прем’єр Вірменії Пашинян заявив, що його країна не вступатиме у війну з Азербайджаном через загострення у регіоні.

Згодом президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Збройним силам його держави вдалося виконати “усі поставлені завдання антитерористичної операції” протягом доби. Тим самим Алієв заявив про відновлення суверенітету Азербайджану.

У столиці Вірменії Єревані кількість затриманих учасників мітингу проти влади зросла до 168 осіб.

Джерело: Уряд Вірменії

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