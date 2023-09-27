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В Ростове-на-Дону к пожизненному заключению судят бойцов полка Азов

в'язниця тюрма
Фото: Pixabay

Сегодня, 27 сентября, в российском городе Ростов-на-Дону началось новое судилище над украинскими защитниками Мариуполя из полка Азов.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, на российском судилище предстали 24 украинских воина, им грозит пожизненное заключение – за то, что они защищали свою страну.

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Им инкриминируют по российскому уголовному кодексу ст. 278 (Насильственный захват власти) и ст. 205.5 (Участие в террористической организации).

— Еще раз. Гражданам Украины страна-оккупант инкриминирует захват власти в Украине. Если был какой-то больший цинизм до этого, то здесь окончательное дно, – отметил Петр Андрющенко.

По мнению советника мэра, именно этим судилищем путинский режим решил ответить на начало слушания в Гаагском международном уголовном суде, где сегодня опрашивали похищенных из Мариуполя детей.

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В Ростове-на-Дону к пожизненному заключению судят бойцов полка Азов

Бойцы полка Азов попали в российский плен после боев в Мариуполе, в частности на Азовстали. 21 сентября 2022 года из плена РФ удалось вернуть 215 военных, среди которых защитники Азовстали и Мариуполя, пограничники, нацгвардейцы и беременные женщины-военные.

11 июня в Украину удалось вернуть еще 95 наших людей. Это пленные из Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, из-под Бахмута, а также защитники Азовстали.

8 июля Украина вернула из Турции украинских военных из Азовстали, которые находились там после российского плена.

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Азов, Мариуполь, Ростов-на-Дону, Суд
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