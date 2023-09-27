У Ростові-на-Дону до довічного ув’язнення судять бійців полку Азов

Сьогодні, 27 вересня, в російському місті Ростов-на-Дону розпочалося нове судилище над українськими захисниками Маріуполя з полку Азов.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, на російському судилищі постали 24 українських воїни, їм загрожує довічне ув’язнення – за те, що вони боронили свою країну.

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Полоненим інкримінують за російським кримінальним кодексом ст. 278 (Насильницьке захоплення влади) і ст. 205.5 (Участь у терористичній організації).

– Ще раз. Громадянам України країна-окупант інкримінує захоплення влади в Україні. Якщо був якийсь більший цинізм до цього, то тут остаточне дно, – зауважив Петро Андрющенко.

На думку радника мера, саме цим судилищем путінський режим вирішив відповісти на початок слухання в Гаазькому міжнародному кримінальному суді, де сьогодні опитували викрадених із Маріуполя дітей.

Бійці полку Азов потрапили до російського полону після боїв у Маріуполі, зокрема на Азовсталі. 21 вересня 2022 року з полону вдалося повернути 215 військових, серед яких захисники Азовсталі, прикордонники, нацгвардійці та вагітні жінки-військові.

11 червня до України вдалося повернути ще 95 наших людей. Це полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники Азовсталі.

8 липня Україна повернула з Туреччини українських військових з Азовсталі, які перебували там після російського полону.

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