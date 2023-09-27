У Ростові-на-Дону до довічного ув’язнення судять бійців полку Азов
Сьогодні, 27 вересня, в російському місті Ростов-на-Дону розпочалося нове судилище над українськими захисниками Маріуполя з полку Азов.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, на російському судилищі постали 24 українських воїни, їм загрожує довічне ув’язнення – за те, що вони боронили свою країну.
Полоненим інкримінують за російським кримінальним кодексом ст. 278 (Насильницьке захоплення влади) і ст. 205.5 (Участь у терористичній організації).
– Ще раз. Громадянам України країна-окупант інкримінує захоплення влади в Україні. Якщо був якийсь більший цинізм до цього, то тут остаточне дно, – зауважив Петро Андрющенко.
На думку радника мера, саме цим судилищем путінський режим вирішив відповісти на початок слухання в Гаазькому міжнародному кримінальному суді, де сьогодні опитували викрадених із Маріуполя дітей.
Бійці полку Азов потрапили до російського полону після боїв у Маріуполі, зокрема на Азовсталі. 21 вересня 2022 року з полону вдалося повернути 215 військових, серед яких захисники Азовсталі, прикордонники, нацгвардійці та вагітні жінки-військові.
11 червня до України вдалося повернути ще 95 наших людей. Це полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники Азовсталі.
8 липня Україна повернула з Туреччини українських військових з Азовсталі, які перебували там після російського полону.
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко