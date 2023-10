Входит ли Израиль в НАТО и какие у него отношения с блоком

Утром 7 октября из сектора Газа нанесли массированный ракетный удар по Израилю. Говорят о 5 тыс. выпущенных ракет. ЦАХАЛ заявил, что террористы из Газы проникли в города на юге Израиля. Сообщается о погибших и раненых.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны. Он подчеркнул, что это не эскалация и ХАМАС объявил Израилю войну.

В НАТО осудили террористические атаки ХАМАСа против Израиля.

Представитель военно-политического союза Дилан Уайт в соцсети X (бывший Twitter) написал, что терроризм является фундаментальной угрозой для свободных обществ, и Израиль имеет право защищать себя.

We strongly condemn today’s terrorist attacks by Hamas against NATO partner #Israel. Our thoughts are with the victims and all those affected. Terrorism is a fundamental threat to free societies, and Israel has the right to defend itself.

— Dylan White (@NATOpress) October 7, 2023