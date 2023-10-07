Входит ли Израиль в НАТО и какие у него отношения с блоком

Утром 7 октября из сектора Газа нанесли массированный ракетный удар по Израилю. Говорят о 5 тыс. выпущенных ракет. ЦАХАЛ заявил, что террористы из Газы проникли в города на юге Израиля. Сообщается о погибших и раненых.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны. Он подчеркнул, что это не эскалация и ХАМАС объявил Израилю войну.

В НАТО осудили террористические атаки ХАМАСа против Израиля.

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Представитель военно-политического союза Дилан Уайт в соцсети X (бывший Twitter) написал, что терроризм является фундаментальной угрозой для свободных обществ, и Израиль имеет право защищать себя.

We strongly condemn today’s terrorist attacks by Hamas against NATO partner #Israel. Our thoughts are with the victims and all those affected. Terrorism is a fundamental threat to free societies, and Israel has the right to defend itself. — Dylan White (@NATOpress) October 7, 2023

Входит ли Израиль в НАТО?

Сейчас членами Организации Североатлантического договора является 31 государство. Израиль не является членом НАТО.

В то же время, в НАТО существуют разветвленные системы партнерств. Среди них – Инициатива Средиземноморский диалог, в которую входят семь стран, в том числе и Израиль. Целью этого сотрудничества является улучшение взаимопонимания между странами региона, безопасность и стабильность и т. д.

В течение последних десятилетий Израиль поддерживает отношения с США и считается самым устойчивым партнером Вашингтона на Ближнем Востоке. Также США оказывает помощь Израилю.

Она изложена в десятилетних соглашениях. В последнем таком есть обязательство Вашингтона предоставить военную помощь на $38 млрд в период с 2019-го по 2028 год.

Что известно об атаке ХАМАСа на Израиль

На рассвете 7 октября в Израиле прогремели взрывы. Палестинское движение ХАМАС заявило о начале новой масштабной операции против Израиля и нанесло ракетный удар со стороны сектора Газа.

Армия Израиля объявила о начале контртеррористической операции Железные мечи в секторе Газа и масштабной мобилизации.

В ответ на атаку ХАМАСа израильские истребители нанесли авиаудары и разрушили здание “внутренней службы безопасности” в секторе Газа.

Известно о десятках убитых и сотнях раненых. Власти Израиля уточняют заявления ХАМАСа относительно взятых в плен заложников из Израиля.

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