Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Минимальная зарплата в Украине 2023: какой размер ожидать в 2024
Телефонный звонок без ответа: в селе Гроза из мешка с телом звучала мелодия Красная калина
Сирены не стихают: украинка в Израиле рассказала, почему не сработал Железный купол
Более 250 погибших на фестивале в Израиле: среди них опознали известного футболиста
Одна — гражданка Германии Шани Лук, другая — израильская студентка: в соцсетях опознали похищенных ХАМАСом женщин
Мир
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Входит ли Израиль в НАТО и какие у него отношения с блоком

Ізраїль
Фото: Unsplash

Утром 7 октября из сектора Газа нанесли массированный ракетный удар по Израилю. Говорят о 5 тыс. выпущенных ракет. ЦАХАЛ заявил, что террористы из Газы проникли в города на юге Израиля. Сообщается о погибших и раненых.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны. Он подчеркнул, что это не эскалация и ХАМАС объявил Израилю войну.

В НАТО осудили террористические атаки ХАМАСа против Израиля.

Сейчас смотрят

Представитель военно-политического союза Дилан Уайт в соцсети X (бывший Twitter) написал, что терроризм является фундаментальной угрозой для свободных обществ, и Израиль имеет право защищать себя.

Входит ли Израиль в НАТО?

Сейчас членами Организации Североатлантического договора является 31 государство. Израиль не является членом НАТО.

В то же время, в НАТО существуют разветвленные системы партнерств. Среди них – Инициатива Средиземноморский диалог, в которую входят семь стран, в том числе и Израиль. Целью этого сотрудничества является улучшение взаимопонимания между странами региона, безопасность и стабильность и т. д.

В течение последних десятилетий Израиль поддерживает отношения с США и считается самым устойчивым партнером Вашингтона на Ближнем Востоке. Также США оказывает помощь Израилю.

Она изложена в десятилетних соглашениях. В последнем таком есть обязательство Вашингтона предоставить военную помощь на $38 млрд в период с 2019-го по 2028 год.

Что известно об атаке ХАМАСа на Израиль

На рассвете 7 октября в Израиле прогремели взрывы. Палестинское движение ХАМАС заявило о начале новой масштабной операции против Израиля и нанесло ракетный удар со стороны сектора Газа.

Армия Израиля объявила о начале контртеррористической операции Железные мечи в секторе Газа и масштабной мобилизации.

В ответ на атаку ХАМАСа израильские истребители нанесли авиаудары и разрушили здание “внутренней службы безопасности” в секторе Газа.

Известно о десятках убитых и сотнях раненых. Власти Израиля уточняют заявления ХАМАСа относительно взятых в плен заложников из Израиля.

Израиль, Война в Израиле, НАТО, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Боевики ХАМАС убили израильского экс-футболиста – он был на фестивале Supernova
Ліор Асулін
Боевики ЧВК Вагнера готовили террористов ХАМАС к атаке на Израиль — ЦНС
Входит ли Израиль в НАТО и какие у него отношения с блоком
В Евросоюзе проведут экстренное заседание из-за войны в Израиле
Жозеп Боррель
ХАМАС и РФ несут одинаковое зло, его остановит наше единство: Зеленский выступил на заседании ПА НАТО
Володимир Зеленський
Ни электричества, ни еды, ни топлива: Израиль вводит тотальную блокаду Газы
Йоав Галант - міністр оборони Ізраїлю

Загрузка

Игры
Видео
Обстрел Харькова ракетами Искандер: погиб 10-летний ребенок и по меньшей мере 25 раненых

Утренний обстрел Харькова: погиб 10-летний мальчик и по меньшей мере 25 раненых.

Марта Бондаренко
Погибали целыми семьями: детали страшной трагедии в Грозе
Входит ли Израиль в НАТО и какие у него отношения с блоком
Споры в Конгрессе США: что будет с поддержкой Украины
Входит ли Израиль в НАТО и какие у него отношения с блоком
Вживую из Вашингтона | Новый закон ВР, который следует знать | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Входит ли Израиль в НАТО и какие у него отношения с блоком
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Входит ли Израиль в НАТО и какие у него отношения с блоком
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь