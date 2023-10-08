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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

ЦАХАЛ відновив контроль над більшістю населених пунктів біля сектору Гази

Ізраїль 7 жовтня 2023 війна
Фото: Getty Images

Армія оборони Ізраїлю відновила контроль над більшістю прикордонних населених пунктів із сектором Гази, куди проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду.

Про це заявив речник ЦАХАЛ, повідомило видання Haaretz.

Ізраїль відновив контроль над, зокрема, такими населеними пунктами: Сдерот, Софа, Керем-Шалом, Нірім, Назів-Хатара, Нір-Оз, форпост Нахаль-Оз, Хуліт, Нір-Ам, Нір-Іцхак, Беер-Шева, Сде-Ємен, Маген і Урім.

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Раніше видання Times of Israel повідомляло, що ізраїльські військові повернули контроль над військовою базою Реїм на півдні країни. Повідомлялося, що військові ЦАХАЛ ведуть бої з бойовиками ХАМАСу у 22 різних локаціях на півдні Ізраїлю.

Ізраїльські ЗМІ повідомили, що в результаті нападу бойовиків із Гази було вбито щонайменше 200 ізраїльтян та понад 1 тис. дістали поранення протягом дня.

Зранку 7 жовтня ХАМАС заявив про початок нової масштабної операції проти Ізраїлю, з боку сектору Гази по країні було завдано ракетного удару.

Після атаки ХАМАСу Міністерство оборони Ізраїлю оголосило про масовий призов резервістів, а Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок антитерористичної операції Залізні мечі проти палестинського руху ХАМАС.

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військові ЦАХАЛ

Джерело: Haaretz

Ізраїль, Війна в Ізраїлі, Сектор Газа
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