Заручники, ракетні удари та жертви: що відбувається в Ізраїлі після атаки ХАМАСу

Ізраїль та ХАМАС знову перебувають у стані активної війни після того, як палестинські бойовики 7 жовтня розпочали масштабну повітряну та наземну операцію з боку сектору Гази.

На всій території Ізраїлю почали лунати сирени після ракетних залпів із сектору Гази. Відповідальність за напад взяв на себе ХАМАС, який заявив про пуски 5 тис. ракет за 20 хвилин. За оцінками Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), кількість випущених снарядів становить близько 2 200.

Наземне проникнення на територію Ізраїлю бойовиків ХАМАС є безпрецедентною подією за останні 16 років. Бойовики назвали свою операцію Повінь.

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Вони прорвалися через блокпости ізраїльських міст Сдерот, Нетівот та Офікім. ХАМАС заявив про сім захоплених населених пунктів.

Israeli Defense Force Equipment and Vehicles have reportedly been Captured by Palestinian Fighters during their Incursion into Southern Israel. pic.twitter.com/yLEBWu4aCG — OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023

Пізніше увечері Армія оборони Ізраїлю офіційно підтвердила, що в усі населені пункти, про захоплення яких повідомляв ХАМАС зранку, увійшли ізраїльські військові. Там тривають бої.

До Ізраїлю бойовики ХАМАСу вторглися на пікапах, мотоциклах, а також використовували човни та параплани. У поліції Ізраїлю заявили, що в країну проникли 200-300 бойовиків ХАМАС, ще десятки переховуються на ізраїльській території.

Для виправдання нападу на Ізраїль представник ХАМАСу Салех аль-Арурі заявив, що ізраїльська влада нібито готувала напад на сектор Гази після свят наступного місяця. Зараз в Ізраїлі закінчується єврейське свято Суккот.

Військовий командир ХАМАСу у Газі Мохаммед Дейф оголосив про початок нової операції зі звільнення мечеті Аль-Акса в Єрусалимі, де за останні кілька тижнів збільшилася кількість єврейських відвідувачів у зв’язку зі святами. Він сказав, що це був лише перший етап відновлених зусиль ХАМАСу проти Ізраїлю.

Палестинське угрупування Ісламський джихад заявило, що приєдналося до нападу. Крім того, ХАМАС закликав долучитися збройні угрупування в Лівані до атаки на Ізраїль.

Ізраїль у стані війни

Напад ХАМАСу, схоже, застав ізраїльські служби безпеки зненацька. Після атаки Ізраїль оголосив стан війни.

— Наш ворог заплатить таку ціну, якої він ніколи не знав. Ми ведемо війну, і ми її виграємо, – заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в телевізійній заяві.

Виступаючи на засіданні Кабінету безпеки в Тель-Авіві, Нетаньягу визначив три цілі для Ізраїлю після оголошення війни:

Очистити від ворожих сил, що проникли на територію, відновити безпеку та спокій у громадах, які зазнали нападів.

Стягнути з ворога величезну ціну, зокрема й у секторі Гази.

Зміцнити інші фронти, щоб ніхто не міг помилково приєднатися до цієї війни.

Зараз підтверджено інформацію про загибель ста ізраїльтян і поранення 908 осіб, причому кількість жертв, ймовірно, зросте. За повідомленнями, щонайменше 161 палестинець загинув у Газі в результаті авіаударів у відповідь. Також повідомляється про вбивство п’яти бойовиків ХАМАСу на території Ізраїлю.

У відповідь на вторгнення ізраїльські військово-повітряні сили підтвердили, що десятки винищувачів ЦАХАЛ завдали ударів по військових об’єктах і центрах оперативного управління ХАМАСу в секторі Гази.

Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок антитерористичної операції Залізні мечі проти палестинського руху ХАМАС.

Місцеві ЗМІ пишуть, що сили ЦАХАЛ готові до відбиття атак не лише на півдні, а й на півночі країни. Ймовірно, очікується, що ХАМАС може підтримати ліванська Хезболла.

ХАМАС хоче обміняти заручників на своїх соратників

Ізраїльські військові підтвердили, що бойовики ХАМАС утримують у заручниках як цивільних, так і солдатів у Газі – але не повідомили, скільки саме.

За даними телеканалу N12, 50 ізраїльтян були захоплені в заручники бойовиками ХАМАСу в кібуці Бері біля кордону з Газою. Ватажок ХАМАСу Салех аль-Арурі заявив, що угруповання має достатньо заручників, щоб змусити Ізраїль звільнити всіх своїх палестинських в’язнів.

Раніше у соціальних мережах викладали фото й відео із заручниками та розстріляними цивільними в Ізраїлі.

Що кажуть експерти про атаку ХАМАСу?

Безпрецедентний напад на Ізраїль з суші, моря і повітря такий же значущий, як і напади на США 11 вересня 2001 року. Таку думку висловив аналітик із Близького Сходу Аві Іссахарофф в інтерв’ю The Times of Israel.

— Я думаю, що вони хотіли викрасти кількох людей, провести переговори щодо них, а не наразитися на загрозу свого краху, який неминуче принесе ця скоординована атака. Всі знають, що Газа заплатить дуже високу ціну, – сказав Іссахарофф.

За його словами, в разі втручання у війну Хезболли, відбудеться відкриття ще одного фронту, що призведе до більших втрат з боку Ізраїлю, але додає, що “у підсумку ми можемо отримати кінець ХАМАСу і Хезболли”.

— Для Ізраїлю це як 11 вересня, і якщо це не переросте у велику наземну операцію, то це буде кінець політичного життя цього уряду, – додав він.

Ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман у коментарі BBC розповів, чому Ізраїль не був готовий до нападу ХАМАС.

— Оцінка ізраїльської розвідки полягала в тому, що ХАМАС зараз ескалація невигідна, після непорозумінь останніми тижнями жителям Гази дали більше дозволів на роботу в Ізраїлі, у Газу зайшов черговий транш катарських грошей тощо, – сказав він.

Гендельман пояснив, що з огляду на ці фактори вважалося, що поточні вимоги задоволені і воювати вони зараз не будуть. За його словами, безпосередню підготовку до операції розвідка теж не розкрила.

— Тому армія розслабилася, боєготовності на кордоні не було, ХАМАС досяг повної раптовості в нападі, і відповідно домігся несподіваних навіть для себе успіхів, – зазначив експерт.

Колишній співробітник Білого дому з питань боротьби з тероризмом Джавед Алі назвав напад “приголомшливим за своїми масштабами, складністю і наслідками”.

— Іранська підтримка, ймовірно, також відіграла значну роль, враховуючи давні відносини Тегерана з ХАМАС і постачання грошей, зброї і тренувань, – сказав він, зазначила газета NYT .

Як реагує світ на події в Ізраїлі?

Уряди багатьох країн світу, зокрема США, Франції, Великої Британії, Німеччини та України, засудили напади на Ізраїль.

Бразилія, яка наразі головує в Радбезі ООН, заявила, що скличе екстрене засідання для обговорення ескалації. Миротворчі сили ООН на півдні Лівану заявили, що вони також посилюють свою присутність поблизу кордону з Ізраїлем у зв’язку з насильством.

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що шокований ранковими атаками терористів ХАМАС проти ізраїльських громадян.

— Ізраїль має абсолютне право захищати себе. Ми перебуваємо в контакті з ізраїльською владою, і британські громадяни в Ізраїлі повинні дотримуватися рекомендацій щодо подорожей, – сказав він.

Про право Ізраїлю на самозахист заявили також у США держсекретар Ентоні Блінкен. Також глава Білого дому Джо Байден зателефонував прем’єру Ізраїля Нетаньягу та запевнив, що Вашингтон підтримує Єрусалим.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що право Ізраїлю на самооборону не може бути поставлене під сумнів. Він висловив співчуття “всім, чиї рідні та близькі загинули в результаті терористичної атаки”.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що напад був “тероризмом у його найогиднішій формі” і що “Ізраїль має право захищатися від таких огидних нападів”.

Тим часом, Іран висловив підтримку палестинському нападу. Інформагентство INSA процитувало іранського військового командувача Рахіма Сафаві, який заявив: Ми вітаємо палестинських бійців. Ми будемо стояти поруч з палестинськими бійцями до звільнення Палестини і Єрусалиму.

Президент Палестини Махмуд Аббас заявив, що палестинський народ має право захищатися від “терору поселенців і окупації військ”.

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