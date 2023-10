Заручники, ракетні удари та жертви: що відбувається в Ізраїлі після атаки ХАМАСу

Ізраїль та ХАМАС знову перебувають у стані активної війни після того, як палестинські бойовики 7 жовтня розпочали масштабну повітряну та наземну операцію з боку сектору Гази.

На всій території Ізраїлю почали лунати сирени після ракетних залпів із сектору Гази. Відповідальність за напад взяв на себе ХАМАС, який заявив про пуски 5 тис. ракет за 20 хвилин. За оцінками Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), кількість випущених снарядів становить близько 2 200.

Наземне проникнення на територію Ізраїлю бойовиків ХАМАС є безпрецедентною подією за останні 16 років. Бойовики назвали свою операцію Повінь.

Вони прорвалися через блокпости ізраїльських міст Сдерот, Нетівот та Офікім. ХАМАС заявив про сім захоплених населених пунктів.

Israeli Defense Force Equipment and Vehicles have reportedly been Captured by Palestinian Fighters during their Incursion into Southern Israel. pic.twitter.com/yLEBWu4aCG

— OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023