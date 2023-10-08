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В ISW рассказали, как РФ использует атаку на Израиль против Украины

Ізраїль 7 жовтня 2023 війна
Фото: Getty Images

Кремль использует нападение ХАМАС на Израиль для продвижения информационных операций, направленных на уменьшение поддержки и внимания США и Запада к Украине.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Так, РФ обвиняет Запад в пренебрежении конфликтами на Ближнем Востоке в пользу поддержки Украины.

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Соединенным Штатам и их союзникам следовало бы “заняться” работой над “палестино-израильским урегулированием”, а не “вмешиваться” в дела России и оказывать Украине военную помощь.

МИД России обвинил Запад в блокировании усилий необходимого “квартета” в составе РФ, США, Европейского Союза и Организации Объединенных Наций, что привело к эскалации насилия, возложив ответственность за нынешние боевые действия на Запад.

Российский пропагандист Сергей Мардан прямо заявил, что Россия выиграет от эскалации, поскольку мир “на некоторое время отвлечется от Украины и снова займется тушением вечного пожара на Ближнем Востоке”.

— Эти нарративы Кремля направлены на западную аудиторию, чтобы вбить клин в военную поддержку Украины. Они пытаются деморализовать украинское общество, утверждая, что Украина потеряет международную поддержку, а также намерены заверить российскую внутреннюю аудиторию в том, что международное сообщество проигнорирует военные усилия Украины, — сообщают специалисты.

В Институте указывают, что несколько ключевых источников в российском информационном пространстве сместили фокус своего ежедневного освещения на ситуацию в Израиле 7 октября, что может повлиять на информационную среду вокруг войны в Украине в ближайшие дни или недели.

Многие российские провоенные блогеры сосредоточились преимущественно на атаках ХАМАС в Израиле 7 октября, а некоторые способствовали информационным операциям Кремля, утверждая, что внимание Запада переключилось с Украины на Израиль.

— Сейчас ISW не может предсказать, как изменится среда источников в связи с развертыванием атак ХАМАС в Израиле, — добавляют аналитики.

Что известно о нападении на Израиль

В субботу утром, 7 октября, террористическая группировка ХАМАС объявила о начале новой масштабной операции против Израиля.

Со стороны сектора Газа по стране был нанесен массированный ракетный удар. Боевики выпустили более 2,2 тыс. ракет.

В ответ на это Министерство обороны Израиля объявило о массированном призыве резервистов.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в обращении к гражданам заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сектор Газа “заплатит” за это нападение.

Сейчас в армии обороны Израиля заявляют, что наносят артиллерийские удары по Ливану в ответ на выпущенные оттуда несколько минометных снарядов.

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Ізраїль

Источник: ISW
Израиль, Война в Украине, Росія
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