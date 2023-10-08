У ISW розповіли, як РФ використовує атаку на Ізраїль проти України

Кремль використовує напад ХАМАС на Ізраїль для просування інформаційних операцій, спрямованих на зменшення підтримки та уваги США і Заходу до України.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так, РФ звинувачує Захід у нехтуванні конфліктами на Близькому Сході на користь підтримки України.

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Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Сполученим Штатам та їхнім союзникам слід було б “зайнятися” роботою над “палестино-ізраїльським врегулюванням”, а не “втручатися” у справи Росії та надавати Україні військову допомогу.

МЗС Росії звинуватило Захід у блокуванні зусиль необхідного “квартету” у складі РФ, США, Європейського Союзу та Організації Об’єднаних Націй, що призвело до ескалації насильства, поклавши відповідальність за нинішні бойові дії на Захід.

Російський пропагандист Сергій Мардан прямо заявив, що Росія виграє від ескалації, оскільки світ “на деякий час відволічеться від України і знову займеться гасінням вічної пожежі на Близькому Сході”.

– Ці наративи Кремля спрямовані на західну аудиторію, щоб вбити клин у військову підтримку України. Вони намагаються деморалізувати українське суспільство, стверджуючи, що Україна втратить міжнародну підтримку, а також мають намір запевнити російську внутрішню аудиторію в тому, що міжнародне співтовариство проігнорує воєнні зусилля України, – повідомляють фахівці.

У Інституті зазначають, що кілька ключових джерел у російському інформаційному просторі змістили фокус свого щоденного висвітлення на ситуацію в Ізраїлі 7 жовтня, що може вплинути на інформаційне середовище навколо війни в Україні в найближчі дні або тижні.

Багато російських провоєнних блогерів зосередилися переважно на атаках ХАМАС в Ізраїлі 7 жовтня, а деякі сприяли інформаційним операціям Кремля, стверджуючи, що увага Заходу переключилася з України на Ізраїль.

– Наразі ISW не може передбачити, як зміниться середовище джерел у зв’язку з розгортанням атак ХАМАС в Ізраїлі, – додають аналітики.

Що відомо про напад на Ізраїль

У суботу вранці, 7 жовтня, терористичне угруповання ХАМАС оголосило про початок нової масштабної операції проти Ізраїлю.

З боку сектора Гази по країні було завдано масованого ракетного удару. Бойовики випустили понад 2,2 тис. ракет.

У відповідь на це Міністерство оборони Ізраїлю оголосило про масований призов резервістів.

Прем’єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу у зверненні до громадян заявив, що Ізраїль перебуває у стані війни, і сектор Гази “заплатить” за цей напад.

Наразі в армії оборони Ізраїлю заявляють, що завдають артилерійських ударів по Лівану у відповідь на випущені звідти кілька мінометних снарядів.

Джерело : ISW

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