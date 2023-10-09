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Юлия Соколова, редактор ленты

Боевые вертолеты Израиля нанесли удары по территории Ливана

Ліван - вибухи
Фото: Getty Images

В понедельник, 9 октября, израильские военнослужащие начали наносить удары по территории Ливана. Там базируется террористическая группировка Хезболла.

Об ударах сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

– Боевые вертолеты ЦАХАЛ сейчас атакуют территорию Ливана, — говорится в сообщении.

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Детали операции не раскрываются. В сети утверждают, что были атакованы пункты наблюдения ливанской группировки Хезболла на границе.

Американский телеканал CNN сообщает, что в приграничном регионе между Израилем и Ливаном слышны взрывы, поднимается густой дым. Это произошло во время воздушного налета израильских сил.

По данным журналистов, дым поднимается над безлюдными районами, но недалеко от сел.

В армии Ливана заявили, что окраины населенных пунктов Дайра и Айта аш-Шаб, а также другие приграничные районы “подвергаются воздушным и артиллерийским обстрелам” со стороны Израиля.

Ранее сегодня появилась информация, что ЦАХАЛ нейтрализовал “ряд террористов, проникших из Ливана в Израиль”.

Военное командование призывает израильтян, проживающих вблизи границы с Ливаном, не покидать свои дома.

Что предшествовало

Боевики террористического движения ХАМАС начали атаку на Израиль утром 7 октября из сектора Газа. Сначала они нанесли массированный ракетный удар, запустив несколько тысяч ракет.

После этого боевики прорвались на израильскую территорию, начали убивать мирных жителей и военных.

8 октября ливанская террористическая группировка Хезболла заявила, что обстреляла территорию Израиля ракетами и минометами “в знак солидарности” с палестинцами. Израильская армия нанесла ответные удары.

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Источник: CNN
Война в Израиле, Гелікоптер, Ливан
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