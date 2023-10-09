Боевые вертолеты Израиля нанесли удары по территории Ливана

В понедельник, 9 октября, израильские военнослужащие начали наносить удары по территории Ливана. Там базируется террористическая группировка Хезболла.

Об ударах сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

– Боевые вертолеты ЦАХАЛ сейчас атакуют территорию Ливана, — говорится в сообщении.

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Детали операции не раскрываются. В сети утверждают, что были атакованы пункты наблюдения ливанской группировки Хезболла на границе.

IDF has bombed a Hezbollah observation post on the Lebanon border pic.twitter.com/i2xKgmlKQI — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 9, 2023

Американский телеканал CNN сообщает, что в приграничном регионе между Израилем и Ливаном слышны взрывы, поднимается густой дым. Это произошло во время воздушного налета израильских сил.

По данным журналистов, дым поднимается над безлюдными районами, но недалеко от сел.

غارة لللطائرات الحربي قرب مروحين pic.twitter.com/zQAQzKNJTV — علي شعيب || Ali Shoeib ???????? (@alishoeib1970) October 9, 2023

В армии Ливана заявили, что окраины населенных пунктов Дайра и Айта аш-Шаб, а также другие приграничные районы “подвергаются воздушным и артиллерийским обстрелам” со стороны Израиля.

Ранее сегодня появилась информация, что ЦАХАЛ нейтрализовал “ряд террористов, проникших из Ливана в Израиль”.

Военное командование призывает израильтян, проживающих вблизи границы с Ливаном, не покидать свои дома.

Что предшествовало

Боевики террористического движения ХАМАС начали атаку на Израиль утром 7 октября из сектора Газа. Сначала они нанесли массированный ракетный удар, запустив несколько тысяч ракет.

После этого боевики прорвались на израильскую территорию, начали убивать мирных жителей и военных.

8 октября ливанская террористическая группировка Хезболла заявила, что обстреляла территорию Израиля ракетами и минометами “в знак солидарности” с палестинцами. Израильская армия нанесла ответные удары.

Источник : CNN

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