Боевые вертолеты Израиля нанесли удары по территории Ливана

В понедельник, 9 октября, израильские военнослужащие начали наносить удары по территории Ливана. Там базируется террористическая группировка Хезболла.

Об ударах сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

– Боевые вертолеты ЦАХАЛ сейчас атакуют территорию Ливана, — говорится в сообщении.

Детали операции не раскрываются. В сети утверждают, что были атакованы пункты наблюдения ливанской группировки Хезболла на границе.

IDF has bombed a Hezbollah observation post on the Lebanon border pic.twitter.com/i2xKgmlKQI

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 9, 2023