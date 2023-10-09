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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Бойові гелікоптери Ізраїлю завдали ударів по території Лівану

Ліван - вибухи
Фото: Getty Images

У понеділок, 9 жовтня, ізраїльські військовослужбовці почали завдавати ударів по території Лівану. Там базується терористичне угруповання Хезболла.

Про удари повідомили в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

– Бойові гелікоптери ЦАХАЛ зараз атакують територію Лівану, – йдеться в повідомленні.

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Деталі операції не розкриваються. У мережі стверджують, що були атаковані наглядові пункти ліванського угруповання Хезболла на кордоні.

Американський телеканал CNN повідомляє, що в прикордонному регіоні між Ізраїлем і Ліваном чути вибухи, піднімається густий дим. Це сталося під час повітряного нальоту ізраїльських сил.

За даними журналістів, дим піднімається над безлюдними районами, але неподалік від сіл.

В армії Лівану заявили, що околиці населених пунктів Дайра та Айта аш-Шаб, а також інші прикордонні райони “зазнають повітряних та артилерійських обстрілів” з боку Ізраїлю.

Раніше сьогодні з’явилася інформація, що ЦАХАЛ нейтралізував “низку терористів, які проникли з Лівану до Ізраїлю”.

Військове командування закликає ізраїльтян, які мешкають поблизу кордону з Ліваном, не залишати свої домівки.

Що передувало

Бойовики терористичного руху ХАМАС розпочали атаку на Ізраїль зранку 7 жовтня із сектору Гази. Спочатку вони завдали масованого ракетного удару, запустивши кілька тисяч ракет.

Після цього бойовики прорвалися на ізраїльську територію, почали вбивати мирних жителів та військових.

8 жовтня ліванське терористичне угруповання Хезболла заявило, що обстріляло територію Ізраїлю ракетами й мінометами “на знак солідарності” з палестинцями. Ізраїльська армія завдала ударів у відповідь.

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Джерело: CNN
Війна в Ізраїлі, Гелікоптер, Ліван
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