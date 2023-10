Бойові гелікоптери Ізраїлю завдали ударів по території Лівану

У понеділок, 9 жовтня, ізраїльські військовослужбовці почали завдавати ударів по території Лівану. Там базується терористичне угруповання Хезболла.

Про удари повідомили в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

– Бойові гелікоптери ЦАХАЛ зараз атакують територію Лівану, – йдеться в повідомленні.

Деталі операції не розкриваються. У мережі стверджують, що були атаковані наглядові пункти ліванського угруповання Хезболла на кордоні.

IDF has bombed a Hezbollah observation post on the Lebanon border pic.twitter.com/i2xKgmlKQI

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 9, 2023