Бойові гелікоптери Ізраїлю завдали ударів по території Лівану

У понеділок, 9 жовтня, ізраїльські військовослужбовці почали завдавати ударів по території Лівану. Там базується терористичне угруповання Хезболла.

Про удари повідомили в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

– Бойові гелікоптери ЦАХАЛ зараз атакують територію Лівану, – йдеться в повідомленні.

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Деталі операції не розкриваються. У мережі стверджують, що були атаковані наглядові пункти ліванського угруповання Хезболла на кордоні.

IDF has bombed a Hezbollah observation post on the Lebanon border pic.twitter.com/i2xKgmlKQI — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 9, 2023

Американський телеканал CNN повідомляє, що в прикордонному регіоні між Ізраїлем і Ліваном чути вибухи, піднімається густий дим. Це сталося під час повітряного нальоту ізраїльських сил.

За даними журналістів, дим піднімається над безлюдними районами, але неподалік від сіл.

غارة لللطائرات الحربي قرب مروحين pic.twitter.com/zQAQzKNJTV — علي شعيب || Ali Shoeib ???????? (@alishoeib1970) October 9, 2023

В армії Лівану заявили, що околиці населених пунктів Дайра та Айта аш-Шаб, а також інші прикордонні райони “зазнають повітряних та артилерійських обстрілів” з боку Ізраїлю.

Раніше сьогодні з’явилася інформація, що ЦАХАЛ нейтралізував “низку терористів, які проникли з Лівану до Ізраїлю”.

Військове командування закликає ізраїльтян, які мешкають поблизу кордону з Ліваном, не залишати свої домівки.

Що передувало

Бойовики терористичного руху ХАМАС розпочали атаку на Ізраїль зранку 7 жовтня із сектору Гази. Спочатку вони завдали масованого ракетного удару, запустивши кілька тисяч ракет.

Після цього бойовики прорвалися на ізраїльську територію, почали вбивати мирних жителів та військових.

8 жовтня ліванське терористичне угруповання Хезболла заявило, що обстріляло територію Ізраїлю ракетами й мінометами “на знак солідарності” з палестинцями. Ізраїльська армія завдала ударів у відповідь.

Джерело : CNN

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