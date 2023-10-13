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Мир
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Мир может столкнуться с самым опасным периодом за последние десятилетия — JP Morgan

JP Morgan
Фото: Unsplash

Главный исполнительный директор JP Morgan Джейми Димон заявил, что эскалация конфликта между Израилем и сектором Газа может иметь серьезные геополитические последствия для мировой экономики.

Предупреждение Димона появилось в отчете банка за третий квартал в пятницу, 13 октября.

Он отметил, что это может иметь “глубокое влияние” на цены на энергоносители, стоимость продуктов питания, международную торговлю и дипломатические связи.

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— Война в Украине, к которой добавились атаки на Израиль на прошлой неделе, может иметь далеко идущее влияние на энергетические и продовольственные рынки, мировую торговлю и геополитические отношения. Это может быть самое опасное время, которое мир видел за последние десятилетия, — сказал Димон в отчете о доходах.

В то же время он добавил, что в JP Morgan надеются на лучшее и готовят фирму к широкому спектру результатов, чтобы можно было “предоставлять услуги клиентам, независимо от условий”.

JP Morgan также сообщил о 35% росте чистой прибыли до $13,15 млрд в прошлом квартале с $9,74 млрд за аналогичный период прошлого года.

В последние дни мировые компании пытаются отчитаться перед своими сотрудниками и сформулировать публичные комментарии по развитию событий.

Напомним, утром 7 октября ХАМАС заявил о начале новой масштабной операции против Израиля, со стороны сектора Газа по стране был нанесен ракетный удар. Боевики прорвались через блокпосты израильских городов Сдерот, Нетивот и Офиким.

В результате нападения боевиков ХАМАС на территории Израиля было убито около 1,3 тыс. человек. Большинство погибших — гражданские лица. По состоянию на 13 октября МИД Украины подтвердил гибель 11 граждан Украины в Израиле.

Источник: The Guardian
Израиль, Банк, Война в Израиле, Война в Украине
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