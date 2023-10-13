Світ може зіткнутися з найнебезпечнішим періодом за останні десятиліття – JP Morgan

Головний виконавчий директор JP Morgan Джеймі Дімон заявив, що ескалація конфлікту між Ізраїлем і сектором Гази може мати серйозні геополітичні наслідки для світової економіки.

Попередження Дімона з’явилося у звіті банку за третій квартал у п’ятницю, 13 жовтня.

Він зауважив, що це може мати “глибокий вплив” на ціни на енергоносії, вартість продуктів харчування, міжнародну торгівлю та дипломатичні зв’язки.

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— Війна в Україні, до якої додалися атаки на Ізраїль минулого тижня, може мати далекосяжний вплив на енергетичні та продовольчі ринки, світову торгівлю та геополітичні відносини. Це може бути найнебезпечніший час, який світ бачив за останні десятиліття, – сказав Дімон у звіті про прибутки.

Водночас він додав, що у JP Morgan сподіваються на краще та готують фірму до широкого спектру результатів, щоб можна було “надавати послуги клієнтам, незалежно від умов”.

JP Morgan також повідомив про 35% зростання чистого прибутку до $13,15 млрд у минулому кварталі з $9,74 млрд за аналогічний період минулого року.

Останніми днями світові компанії намагаються прозвітувати перед своїми співробітниками і сформулювати публічні коментарі щодо розвитку подій.

Нагадаємо, зранку 7 жовтня ХАМАС заявив про початок нової масштабної операції проти Ізраїлю, з боку сектору Гази по країні було завдано ракетного удару. Бойовики прорвалися через блокпости ізраїльських міст Сдерот, Нетівот та Офікім.

Внаслідок нападу бойовиків ХАМАС на території Ізраїлю було вбито близько 1,3 тис. осіб. Більшість загиблих – цивільні особи. Станом на 13 жовтня МЗС України підтвердило загибель 11 громадян України в Ізраїлі.

Джерело : The Guardian

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