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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Російська ПВК Редут вербує колишніх вагнерівців – розвідка Британії

армія РФ російські військові
Фото: Depositphotos

Російська приватна військова компанія Редут вербує найманців під виглядом добровольців, зокрема й колишніх бойовиків Вагнера, повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

За її даними, контролює і фінансує діяльність групи, зокрема й вербування нових бойовиків, Головне розвідувальне управління (ГРУ) Генерального штабу Росії.

Там кажуть, що з початку повномасштабного вторгнення найманці Редуту брали участь у бойових діях у Донецькій, Харківській, Київській та Луганській областях.

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Британська розвідка оцінює чисельність цього угруповання у більш ніж 7 тис. осіб.

– Наразі Редут є однією з низки ПВК і підрозділів Добровольчого корпусу, які використовуються Міністерством оборони Росії для посилення російських регулярних сил, – зауважують у розвідці.

І вважають, що практика набору до лав російського Міноборони через “добровольчі” підрозділи допомогла Росії уникнути подальших непопулярних мобілізацій.

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Тиждень тому журналісти проєкту Схеми оприлюднили розслідування щодо діяльності російської приватної військової компанії Редут, бійці якої беруть участь у війні проти України.

За їхніми даними, внутрішні документи ПВК, які вони отримали у своє розпорядження, доводять, що це збройне формування контролюється та фінансується ГРУ, попри те, що її позиціонують як “добровольче” формування.

Армія Росії, Війна в Україні, Велика Британія, ПВК Вагнера, Розвідка, Російська агресія, Росія
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Російська ПВК Редут вербує колишніх вагнерівців – розвідка Британії

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