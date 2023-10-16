Російська ПВК Редут вербує колишніх вагнерівців – розвідка Британії

Російська приватна військова компанія Редут вербує найманців під виглядом добровольців, зокрема й колишніх бойовиків Вагнера, повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

За її даними, контролює і фінансує діяльність групи, зокрема й вербування нових бойовиків, Головне розвідувальне управління (ГРУ) Генерального штабу Росії.

Там кажуть, що з початку повномасштабного вторгнення найманці Редуту брали участь у бойових діях у Донецькій, Харківській, Київській та Луганській областях.

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Британська розвідка оцінює чисельність цього угруповання у більш ніж 7 тис. осіб.

– Наразі Редут є однією з низки ПВК і підрозділів Добровольчого корпусу, які використовуються Міністерством оборони Росії для посилення російських регулярних сил, – зауважують у розвідці.

І вважають, що практика набору до лав російського Міноборони через “добровольчі” підрозділи допомогла Росії уникнути подальших непопулярних мобілізацій.

Тиждень тому журналісти проєкту Схеми оприлюднили розслідування щодо діяльності російської приватної військової компанії Редут, бійці якої беруть участь у війні проти України.

За їхніми даними, внутрішні документи ПВК, які вони отримали у своє розпорядження, доводять, що це збройне формування контролюється та фінансується ГРУ, попри те, що її позиціонують як “добровольче” формування.

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