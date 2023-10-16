В Польше подсчитали более 70% голосов: кто проходит в парламент

В Польше подсчитали уже более 70% голосов избирателей, принявших участие в парламентских выборах 15 октября. На первом месте остается партия власти Право и справедливость, за ней следует оппозиционная политсила Дональда Туска.

Об этом свидетельствуют данные на сайте избирательной комиссии Польши.

Поляки избирали на четырехлетний срок весь состав Сейма и Сената – нижней и верхней палат польского парламента. Речь идет о 460 депутатах Сейма и 100 сенаторах.

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• Выборы в Сейм

Партия Право и справедливость (ПиС), которая находится у власти восемь лет подряд, в настоящее время набирает 37,19% голосов.

На второй позиции Гражданская коалиция, ядром которой является партия Гражданская платформа Дональда Туска (ключевая оппозиционная политсила в Польше). Коалиция набирает 28,93%.

На третьем месте – избирательный блок Третий путь с 14,46% голосов. В него входят Польская селянская партия и политсила Польша 2050.

Четвертую позицию занимает коалиция левых социал-демократических партий Левица (8,31%).

На пятом месте – крайне правая евроскептическая партия Конфедерация (7,26%). Эта политсила выступает против помощи Украине.

• Выборы в Сенат

На выборах в Сенат представители ПиС набирают 36,54% голосов, Гражданской коалиции – 27,76%, блока Третий путь – 10,64%, Конфедерации – 7,12%, Левицы – 5,55%.

Это данные по итогам подсчета 73,42% голосов избирателей.

Выборы в Польше: что дальше

Больший вес для управления Польшей имеют выборы в Сейм. Партии, которые получат большинство в нижней палате польского парламента или сформируют коалицию, смогут создать правительство. Для этого необходимо иметь не менее 231 мандата в Сейме.

Согласно предварительным оценкам и данным экзитполов, партия власти ПиС не будет иметь монобольшинства в Сейме, а потому не сможет единолично сформировать правительство. Не поможет и гипотетическая коалиция ПиС и Конфедерации, поскольку мандатов все равно будет недостаточно.

Если же объединятся три оппозиционные политсилы – Гражданская коалиция, Третий путь и Левица, то они могут сформировать большинство и правительство.

В настоящее время блок Третий путь официально объявил, что не планирует коалиционные переговоры с партией власти Право и справедливость. Там подтвердили дискуссии с другими оппозиционными политсилами, которые проходят в Сейм.

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