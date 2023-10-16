У Польщі підрахували понад 70% голосів: хто проходить до парламенту
У Польщі підрахували вже понад 70% голосів виборців, які взяли участь у парламентських виборах 15 жовтня. На першому місці залишається партія влади Право і справедливість, за нею йде опозиційна політсила Дональда Туска.
Про це свідчать дані на сайті виборчої комісії Польщі.
Поляки обирали на чотирирічний термін увесь склад Сейму і Сенату – нижньої та верхньої палат польського парламенту. Йдеться про 460 депутатів Сейму і 100 сенаторів.
• Вибори до Сейму
Партія Право і справедливість (ПіС), яка перебуває при владі вісім років поспіль, наразі набирає 37,19% голосів.
На другій позиції – Громадянська коаліція, ядром якої є партія Громадянська платформа Дональда Туска (ключова опозиційна політсила в Польщі). Коаліція набирає 28,93%.
На третьому місці – виборчий блок Третій шлях із 14,46% голосів. До нього входять Польська селянська партія та політсила Польща 2050.
Четверту позицію обіймає коаліція лівих соціал-демократичних партій Лівиця (8,31%).
На п’ятому місці – вкрай права євроскептична партія Конфедерація (7,26%). Ця політсила виступає проти допомоги Україні.
• Вибори до Сенату
На виборах до Сенату представники ПіС набирають 36,54% голосів, Громадянської коаліції – 27,76%, блоку Третій шлях – 10,64%, Конфедерації – 7,12%, Лівиці – 5,55%.
Це дані за підсумками опрацювання 73,42% голосів виборців.
Вибори в Польщі: що далі
Більшу вагу для керівництва Польщею мають вибори до Сейму. Партії, які отримають більшість у нижній палаті польського парламенту або сформують коаліцію, зможуть створити уряд. Для цього потрібно мати щонайменше 231 мандат у Сеймі.
Згідно з попередніми оцінками та даними екзитполів, партія влади ПіС не матиме монобільшості в Сеймі, а тому не зможе одноосібно сформувати уряд. Не допоможе і гіпотетична коаліція ПіС та Конфедерації, оскільки мандатів все одно не буде достатньо.
Якщо ж об’єднаються три опозиційні політсили – Громадянська коаліція, Третій шлях та Лівиця, то вони можуть сформувати більшість та уряд.
Наразі блок Третій шлях офіційно оголосив, що не планує коаліційних переговорів із партією влади Право і справедливість. Натомість там підтвердили дискусії з іншими опозиційними політсилами, які проходять до Сейму.
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Росіяни продовжують атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагаючись захопити нові території, вони закидають позиції наших військовослужбовців, а також мирні міста і села боєприпасами усіх калібрів, атакуючи і з неба, і з землі.Владислав Круглов