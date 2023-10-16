У Польщі підрахували понад 70% голосів: хто проходить до парламенту

У Польщі підрахували вже понад 70% голосів виборців, які взяли участь у парламентських виборах 15 жовтня. На першому місці залишається партія влади Право і справедливість, за нею йде опозиційна політсила Дональда Туска.

Про це свідчать дані на сайті виборчої комісії Польщі.

Поляки обирали на чотирирічний термін увесь склад Сейму і Сенату – нижньої та верхньої палат польського парламенту. Йдеться про 460 депутатів Сейму і 100 сенаторів.

Зараз дивляться

• Вибори до Сейму

Партія Право і справедливість (ПіС), яка перебуває при владі вісім років поспіль, наразі набирає 37,19% голосів.

На другій позиції – Громадянська коаліція, ядром якої є партія Громадянська платформа Дональда Туска (ключова опозиційна політсила в Польщі). Коаліція набирає 28,93%.

На третьому місці – виборчий блок Третій шлях із 14,46% голосів. До нього входять Польська селянська партія та політсила Польща 2050.

Четверту позицію обіймає коаліція лівих соціал-демократичних партій Лівиця (8,31%).

На п’ятому місці – вкрай права євроскептична партія Конфедерація (7,26%). Ця політсила виступає проти допомоги Україні.

• Вибори до Сенату

На виборах до Сенату представники ПіС набирають 36,54% голосів, Громадянської коаліції – 27,76%, блоку Третій шлях – 10,64%, Конфедерації – 7,12%, Лівиці – 5,55%.

Це дані за підсумками опрацювання 73,42% голосів виборців.

Вибори в Польщі: що далі

Більшу вагу для керівництва Польщею мають вибори до Сейму. Партії, які отримають більшість у нижній палаті польського парламенту або сформують коаліцію, зможуть створити уряд. Для цього потрібно мати щонайменше 231 мандат у Сеймі.

Згідно з попередніми оцінками та даними екзитполів, партія влади ПіС не матиме монобільшості в Сеймі, а тому не зможе одноосібно сформувати уряд. Не допоможе і гіпотетична коаліція ПіС та Конфедерації, оскільки мандатів все одно не буде достатньо.

Якщо ж об’єднаються три опозиційні політсили – Громадянська коаліція, Третій шлях та Лівиця, то вони можуть сформувати більшість та уряд.

Наразі блок Третій шлях офіційно оголосив, що не планує коаліційних переговорів із партією влади Право і справедливість. Натомість там підтвердили дискусії з іншими опозиційними політсилами, які проходять до Сейму.

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