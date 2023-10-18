У лікарню в секторі Гази влучила ракета: Ізраїль і ХАМАС обмінялися звинуваченнями

Близько 500 палестинців загинули у вівторок унаслідок вибуху в лікарні сектору Газа, який, на думку палестинських органів охорони здоров’я, був спричинений ізраїльським авіаударом. Водночас Армія оборони Ізраїлю звинуватила в невдалому запуску ракети палестинське бойове угруповання.

Вибух став найкривавішим інцидентом у секторі Газі відтоді, як Ізраїль розпочав кампанію бомбардувань густонаселеної території як помсту за смертоносне вторгнення бойовиків ХАМАС на південні ізраїльські поселення 7 жовтня.

Це сталося напередодні візиту президента США Джо Байдена до Ізраїлю з метою висловити підтримку країні в її війні з ісламістським угрупуванням ХАМАС, яке панує в секторі Газа.

Зараз дивляться

Міністр охорони здоров’я в уряді Гази, керованому ХАМАСом, Май Алькайла звинуватив Ізраїль у масовому вбивстві. Начальник цивільної оборони Гази заявив, що загинули 300 осіб, а представник міністерства охорони здоров’я – що 500.

Також Газою стверджується, що окрім загиблих ще сотні людей перебувають під завалами.

До вівторкового інциденту органи охорони здоров’я Гази заявляли, що внаслідок 11-денних ізраїльських бомбардувань, які розпочалися після того, як 7 жовтня бойовики ХАМАС увірвалися в ізраїльські міста й кібуци, убивши понад 1,3 тис. людей, здебільшого мирних жителів, загинуло щонайменше 3 тис. осіб.

Full recording from @ajmubasher feed. You can see outgoing rocket fire some distance away. The rocket is intercepted in the air, and breaks apart into shrapnel. After this 2 explosions are seen: one smaller one, perhaps on the rocket launcher, and a big one on the hospital. pic.twitter.com/upR4Dnrvsq — Yousuf (@yousuf_tw) October 17, 2023

Сторони звинувачують одна одну

Ізраїльські військові заперечують відповідальність за удар по лікарні Аль-Ахлі аль-Арабі в місті Газа, вважаючи, що лікарню вразив невдалий ракетний удар військового угруповання “Ісламський джихад”, що перебуває в анклаві.

– Аналіз оперативних систем ЦАХАЛу показує, що терористи в Газі випустили шквал ракет, які пройшли в безпосередній близькості від лікарні Аль-Ахлі в Газі в момент ураження, – заявив представник Армії оборони Ізраїлю.

Отримані з численних джерел розвіддані вказують на те, що відповідальність за невдалий ракетний пуск, який вразив лікарню в Газі, несе угруповання Ісламський джихад, заявили в ЦАХАЛ.

Аналогічної думки й OSINT-аналітик (аналіз за відкритими джерелами, – Ред.) Девід Лісовцев, який припускає, що на кадрах із Гази, найімовірніше, приземлення ракети ХАМАС.

First clear footage from the Al Ahli tragedy in Gaza, but what do you notice?

this is a surface explosion, almost no soil is thrown up, so it’s not an air bomb.

Looks like a failed Hamas rocket that landed there, what a tragedy has Hamas brought to the people of Gaza! pic.twitter.com/MNzo16ZKXt — David Lisovtsev (@david_lisovtsev) October 17, 2023

Дауд Шехаб, представник Ісламського джихаду, заявив агентству Reuters: “Це брехня і вигадка, це абсолютно невірно. Окупанти (так представник Ісламського джихаду називає Ізраїль, – Ред.) намагаються приховати жахливий злочин і масове вбивство, скоєне ними проти мирного населення”.

Під час останнього ізраїльсько-хамасівського конфлікту 2021 року, за даними Ізраїлю, ХАМАС, Ісламський джихад та інші бойові угруповання випустили з Гази приблизно 4360 ракет, із яких приблизно 680 упали не у бік Ізраїлю, а в сектор Газа.

У місті Рамалла на окупованому Західному березі палестинські сили безпеки застосували сльозогінний газ і шумові гранати для розгону демонстрантів, які кидали каміння і скандували слова проти лідера Палестини Махмуда Аббаса, оскільки народний гнів закипів після вибуху.

За словами очевидців, наприкінці вівторка зіткнення з палестинськими силами безпеки відбулися в низці інших міст Західного берега річки Йордан, що перебуває під управлінням Палестинської автономії Аббаса.

Незалежно від того, хто відповідальний за вибух у лікарні, унаслідок якого, за словами представників ХАМАС, загинули пацієнти, жінки та діти, а також інші люди, які залишилися без даху над головою внаслідок ізраїльських бомбардувань, вони, найімовірніше, докладуть іще складніших дипломатичних зусиль для стримування кризи.

За словами високопоставленого палестинського чиновника, глава Палестини Аббас скасував заплановану зустріч із Байденом після вибуху.

Зустріч мала відбутися в Йорданії, де Аббас має резиденцію, однак палестинський посадовець повідомив, що він повертається до Рамалли, де розташований його уряд на окупованому Західному березі.

Після того, як представники ХАМАС спочатку поклали відповідальність за вибух у лікарні на ізраїльський авіаудар, арабські країни, Іран і Туреччина швидко засудили його. Палестинський прем’єр-міністр назвав подію “жахливим злочином, геноцидом” і заявив, що країни, які підтримують Ізраїль, також несуть за це відповідальність.

Лікарні в облозі

За даними палестинського міністерства охорони здоров’я Гази, у баптистській лікарні Аль-Ахлі в центрі міста Газа перебували тисячі переміщених осіб, насильно евакуйованих зі своїх будинків окупаційними військами.

Міністерство закордонних справ Палестини назвало вибух “холоднокровною різаниною”. Напад на лікарню “назавжди залишиться плямою на совісті людства, яке є свідком жахів, що чиняться проти палестинського народу, і не вживає жодних дій, щоб зупинити їх”, ідеться в заяві.

Таль Хайнріх, прес-секретар ізраїльського прем’єр-міністра, заявив у вівторок в інтерв’ю CNN, що “ЦАХАЛ не нападає на лікарні, ми нападаємо тільки на опорні пункти ХАМАС, склади зброї та об’єкти терору”.

Сам прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що удар по лікарні здійснили терористи.

– На лікарню в секторі Гази напали варварські терористи в секторі Гази, а не ЦАХАЛ. Той, хто жорстоко вбив наших дітей, вбиває і своїх дітей, – сказав Нетаньяху, коментуючи удар по лікарні в Газі.

Тим часом, медичне обслуговування в Газі перебуває на межі, а запаси продовольства і води закінчуються. 20 із 23 лікарень надають послуги частково, оскільки запаси палива “майже повністю вичерпані”, попередило у вівторок Агентство ООН з надання допомоги та організації робіт (UNRWA).

Агентства ООН попередили, що менш ніж за тиждень у магазинах закінчаться запаси продовольства, а остання в Газі установка з опріснення морської води припинила роботу, що створює ризик нових смертей, зневоднення і захворювань, що передаються через воду.

У лікарні надходять десятки тіл із різних районів південної частини Гази, повідомив CNN директор лікарень Гази доктор Мохаммад Закут. До числа загиблих входять десятки людей, які постраждали від авіаударів у Рафасі.

Міністерство внутрішніх справ Палестини повідомило, що внаслідок ізраїльських авіаударів по містах Рафах і Хан-Юніс на півдні Гази загинули щонайменше 49 осіб.

Представник ЦАХАЛу підполковник Джонатан Конрікус заявив CNN, що йому “не відомо про будь-які удари конкретно по цих районах, але вони могли мати місце”.

Жертви продовжують зростати

Водночас палестинські служби охорони здоров’я повідомляють, що переміщені особи в секторі Гази продовжують страждати від ізраїльських обстрілів.

За тиждень ізраїльських ударів у секторі Гази загинули щонайменше 3 тис. осіб, зокрема 1032 дівчинки і 940 хлопчиків, і 12,5 тис. дістали поранення, повідомило у вівторок палестинське міністерство охорони здоров’я. Кількість жертв у Газі за останні 10 днів перевищила кількість загиблих під час 51-денного конфлікту між Газою та Ізраїлем у 2014 році.

У вівторок унаслідок ізраїльських ударів по двом густонаселеним таборам біженців і школі, де навчаються переміщені особи, у центрі Гази загинули щонайменше 18 осіб, багато хто дістав поранення, повідомила палестинська влада.

ЦАХАЛ підтвердив, що внаслідок авіаударів у Газі у вівторок було вбито високопоставленого командира ХАМАС Аймана Нофаля.

За даними ООН, у Газі загинули щонайменше 20 співробітників гуманітарних організацій ООН, Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Джерела: Reuters, CNN, Times of Israel, Jerusalem Post, i24, ХАМАС, David Lisovtsev

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