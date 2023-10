У лікарню в секторі Гази влучила ракета: Ізраїль і ХАМАС обмінялися звинуваченнями

Близько 500 палестинців загинули у вівторок унаслідок вибуху в лікарні сектору Газа, який, на думку палестинських органів охорони здоров’я, був спричинений ізраїльським авіаударом. Водночас Армія оборони Ізраїлю звинуватила в невдалому запуску ракети палестинське бойове угруповання.

Вибух став найкривавішим інцидентом у секторі Газі відтоді, як Ізраїль розпочав кампанію бомбардувань густонаселеної території як помсту за смертоносне вторгнення бойовиків ХАМАС на південні ізраїльські поселення 7 жовтня.

Це сталося напередодні візиту президента США Джо Байдена до Ізраїлю з метою висловити підтримку країні в її війні з ісламістським угрупуванням ХАМАС, яке панує в секторі Газа.

Міністр охорони здоров’я в уряді Гази, керованому ХАМАСом, Май Алькайла звинуватив Ізраїль у масовому вбивстві. Начальник цивільної оборони Гази заявив, що загинули 300 осіб, а представник міністерства охорони здоров’я – що 500.

Також Газою стверджується, що окрім загиблих ще сотні людей перебувають під завалами.

До вівторкового інциденту органи охорони здоров’я Гази заявляли, що внаслідок 11-денних ізраїльських бомбардувань, які розпочалися після того, як 7 жовтня бойовики ХАМАС увірвалися в ізраїльські міста й кібуци, убивши понад 1,3 тис. людей, здебільшого мирних жителів, загинуло щонайменше 3 тис. осіб.

Full recording from @ajmubasher feed.

You can see outgoing rocket fire some distance away. The rocket is intercepted in the air, and breaks apart into shrapnel.

After this 2 explosions are seen: one smaller one, perhaps on the rocket launcher, and a big one on the hospital. pic.twitter.com/upR4Dnrvsq

— Yousuf (@yousuf_tw) October 17, 2023