В Израиле подтверждена гибель 18 украинцев, а не 23 — посольство Украины

По состоянию на утро 19 октября после получения официальной информации от израильской стороны посольство Украины подтверждает гибель 18 наших граждан в результате нападения боевиков ХАМАС. Еще один украинец считается пропавшими без вести.

Таким образом дипломаты опровергли информацию посла Израиля в Украине Михаила Бродского, который накануне заявил о гибели 23 украинцев.

— Посольство призывает всех пользоваться исключительно проверенной информацией и не публиковать данные, которые не подтверждены посольством Украины или МИД Украины, — говорится в заявлении.

Сейчас смотрят

Там также сообщили, что на территории сектора Газа подтверждена гибель одного гражданина Украины.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.