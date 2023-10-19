В Израиле подтверждена гибель 18 украинцев, а не 23 — посольство Украины
По состоянию на утро 19 октября после получения официальной информации от израильской стороны посольство Украины подтверждает гибель 18 наших граждан в результате нападения боевиков ХАМАС. Еще один украинец считается пропавшими без вести.
Таким образом дипломаты опровергли информацию посла Израиля в Украине Михаила Бродского, который накануне заявил о гибели 23 украинцев.
— Посольство призывает всех пользоваться исключительно проверенной информацией и не публиковать данные, которые не подтверждены посольством Украины или МИД Украины, — говорится в заявлении.
Там также сообщили, что на территории сектора Газа подтверждена гибель одного гражданина Украины.
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