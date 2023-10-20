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Марта Бондаренко, редактор ленты

Украина может применять ракеты ATACMS исключительно на своей территории — Пентагон

ракета ATACMS
Фото: Getty Images

Бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что баллистические ракеты ATACMS Украина должна использовать только на своей территории.

Об этом Патрик Райдер заявил на брифинге.

На вопрос журналиста о том, сколько ракет ATACMS США передали Украине генерал отказался отвечать.

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— Я не могу вдаваться в конкретику в отношении количества ATACMS, которые мы предоставили. Но… мы предоставили их Украине с гарантиями, что они будут использоваться в пределах суверенной Украины для возвращения и защиты суверенной украинской территории, — отметил бригадный генерал.

Он также подчеркнул, что будут продолжаться консультации с Украиной, союзниками и партнерами, чтобы убедиться, что у украинцев есть все необходимое для защиты от России.

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Силы специальных операций 17 октября подтвердила проведение ночной операции в оккупированном Бердянске и Луганске, которая привела к “значительным потерям” с российской стороны.

Позже появились спутниковые снимки аэродрома Бердянска после ракетных ударов ВСУ.

ATACMS, Война в Украине, США, США-Украина
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