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Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Швейцарія продовжила тимчасовий захист українцям до 4 березня 2025 року

Швейцарія продовжила тимчасовий захист українцям до 4 березня 2025 року
Фото: Getty Images

Уряд Швейцарії продовжив тимчасовий захист українським біженцям до 4 березня 2025 року.

Про це повідомляють у пресслужбі уряду Швейцарії.

– Тривала стабілізація ситуації в Україні не передбачається. Отже, статус захисту S для тих українців, хто шукає прихистку, не буде скасовано раніше від 4 березня 2025 року, – зазначається у повідомленні.

Також країна встановила ціль щодо інтеграції у ринок праці з метою працевлаштування з чинних 20% до 40% людей зі статусом захисту, які здатні працювати до кінця наступного року.

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Станом на жовтень поточного року, статус захисту у Швейцарії мають близько 66 тисяч українців.

– Захисний статус S діє доти, доки його не скасує Федеральна рада. Передумовою для скасування є стійка стабілізація ситуації в Україні, – додали у пресслужбі.

Нагадаємо, Міністерство національної безпеки США оголосило про продовження статусу тимчасового захисту для громадян України на 18 місяців, тобто до 19 квітня 2025 року.

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Біженці, Війна в Україні, Україна, Швейцарія
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